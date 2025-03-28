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Доступность

Под видом игрушек: на таможне обнаружены оптические прицелы из Гонконга

© LETA 28 марта, 2025 10:16

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Сотрудники таможенного управления Государственной налоговой службы (СГД) на пункте таможенного контроля аэропорта при досмотре курьерских отправлений, полученных из Гонконга, обнаружили вместо задекларированных игрушечных аксессуаров 34 поддельных оптических прицела, сообщили в СГД.

В конце прошлого года сотрудники таможенного контроля аэропорта провели таможенный досмотр груза, который, согласно информации, указанной в импортной декларации, должен был содержать товар «игрушечные аксессуары». Планировалось выпустить его в свободное обращение в Латвии. Однако при дальнейшем досмотре груза таможенники установили, что в нем находятся оптические прицелы.

В партии было три типа оптических прицелов, всего 34 единицы. Чтобы скрыть торговую марку, черные корпуса прицелов были закрыты черными наклейками.

Чтобы проверить, являются ли товары подделками оригинальной продукции, сотрудники таможни связались с представителем по правам интеллектуальной собственности. Недавно от правообладателя было получено подтверждение, что данные товары нарушают права интеллектуальной собственности Aimpoint Aktiebolag и что изъятые товары должны быть уничтожены.

Общий размер предотвращенного ущерба для правообладателей, исходя из стоимости соответствующих исходных товаров, составляет около 25 600 евро.
 

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