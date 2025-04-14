«Объединение организационной модели крупных фестивалей и студенческих фестивалей крайне необходимо», — заявил министр.

Как пояснила Лаце, в правительственной декларации указано, что должна быть единая организационная модель, однако в разговоре с предыдущим министром образования было решено начать работу над ее созданием после предстоящих летних каникул.

Лаце убеждена, что создание единой модели станет правильным шагом.

Она пояснила, что закупка билетов на предстоящий летом фестиваль еще не завершена. Министр отметила, что коллективные выступления также начинаются «довольно поздно», поэтому муниципалитеты также «довольно поздно» узнают, сколько детей примет участие в праздниках, добавив, что вопросы размещения и питания также должны быть уточнены более оперативно.

Лаце убеждена, что чем больше преемственности в институциональной памяти от одного празднования к другому, тем больше задержек в практической реализации празднования можно будет избежать.