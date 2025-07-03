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Влияние Московского патриархата угрожает безопасности Эстонии: министр

© LETA 3 июля, 2025 16:54

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"Поправки к Закону о церквях и приходах призваны защитить безопасность Эстонии и свободу вероисповедания, они сами по себе не ведут к запрету православия или какой-либо другой религии", - прокомментировал министр внутренних дел Игорь Таро решение президента Алара Кариса во второй раз не провозглашать изменения в Закон о церквях и приходах, пишет rus.postimees.ee.

"Изменения должны исключить ситуацию, при которой Московский патриархат, оправдывающий, поддерживающий и благословляющий развязанную Россией кровопролитную войну, может влиять на жизнь верующих в Эстонии и создавать угрозу для безопасности всех жителей страны", - заявил Таро.

Министр внутренних дел напомнил, что 24 апреля этого года, когда президент впервые отказался провозгласить поправки к Закону о церквях и приходах, он заявил: "Московский патриархат подрывает суверенитет и демократию государств". "В тот раз президент Карис также объяснил, каким образом закон должен соответствовать Конституции. Опираясь на эти рекомендации, Министерство внутренних дел подготовило свои предложения, и Рийгикогу принял закон с поправками", - отметил Таро.

Из закона убрали положение, запрещающее религиозному объединению подчиняться лицу или организации с существенным влиянием, находящимся за рубежом, если они представляют угрозу государству, конституционному или общественному порядку Эстонии. Парламент изменил формулировку: теперь церковь, приход, союз приходов и монастырь не могут на основании своего устава, другого основного документа или экономически быть связаны с зарубежным духовным центром, руководящим органом, религиозным объединением или духовным лидером, если тот представляет угрозу государству, конституционному или общественному порядку. Кроме того, переходный период для внесения необходимых изменений увеличили с двух до шести месяцев.

"Повторное решение президента Кариса не провозглашать закон неизбежно наводит на мысль, что, по его мнению, этот закон не нужен. Как министр внутренних дел, я с этим не согласен. Это значит, что нам снова нужно искать законные способы защитить верующих в Эстонии от влияния агрессивной России и Московского патриархата, который открыто поддерживает захватническую войну и военные преступления", - заявил министр внутренних дел Таро.

После нового вето президента Министерство внутренних дел проконсультируется с правовой комиссией Рийгикогу, которая может предложить парламенту либо принять закон в прежней редакции, либо еще раз изменить его текст в соответствии с указаниями главы государства.

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Комментарии (0) 6 реакций
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