Власти России сообщили о подрыве мостов в Брянской и Курской области, погибли 7 человек. Что известно

Кроме того, в Курской области под товарным поездом обрушился железнодорожный мост, пострадали три человека.

По последним данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути в Брянской области погибли семь человек, в больницах находятся 47 человек, в том числе трое детей, заявил в телеграме глава Брянской области Александр Богомаз.

Утром губернатор подтвердил сообщения близких к силовикам телеграм-каналов о том, что мост обрушился из-за взрыва.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»).

Позже данные о подрыве подтвердила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Она заявила, что взрывы в Брянской и Курской областях «квалифицированы как террористический акт».

В сообщении МЖД, опубликованном ночью, говорилось, что в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86, следовавшего из города Климово в Москву, «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Какое именно вмешательство произошло, в железнодорожной компании не уточняли, но такие формулировки ранее уже использовались в случае подрывов на железных дорогах.

Близкие к силовикам телеграм-каналы Baza и Shot уже ночью писали, что обрушение моста произошло в результате подрыва.

По словам губернатора, пассажиры, которые не пострадали, были доставлены на железнодорожный вокзал Брянска. Резервный поезд отправлен в Москву, сообщила МЖД.

Движение по автотрассе А-240, которая проходит по рухнувшему мосту, было прекращено.

Во время обрушения на мосту находился большегрузный грузовик компании «Мираторг». Водителю оказывают медицинскую помощь, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу агропромышленной компании.

Город Климово и станция Климов находятся на юго-западе Брянской области недалеко от границы с Украиной. Отрезок пути, где произошло обрушение пути, расположен около Брянска, где поезд должен был сделать остановку после 23:00.

Обрушился мост в Курской области; ГУР заявляет о подрыве состава под Мелитополем

Тем временем исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ночь на воскресенье в этом регионе под товарным поездом обрушился железнодорожный мост.

«Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста», — заявил в телеграме Хинштейн.



По его словам, часть товарного поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Тепловоз загорелся. Один из машинистов был доставлен в больницу с повреждением ноги.

Позже Следственный комитет подтвердил, что этот инцидент был также вызван подрывом. «В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника», — заявила представитель СК Петренко.

Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, сообщил Хинштейн.

В воскресенье утром появились также сообщения о еще одном инциденте на железнодорожном транспорте.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что в ночь 31 мая был взорван товарный поезд около населенного пункта Якимовка Мелитопольского района Запорожской области, находящегося под контролем российских властей.

В сообщении ГУР в телеграме сказано, что поезд был военным и двигался в сторону аннексированного Россией Крыма.

«В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос», — заявляет ГУР.

По его утверждению, в результате подрыва была нарушена «ключевая логистическая артерия» российских военных на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма.

До этого российские власти сообщили о подрыве железнодорожного моста в Брянской области, а также об обрушении моста под товарным поездом в Курской области.

Российские власти не комментировали данные о подрыве поезда в Запорожской области, Би-би-си не может их независимо подтвердить.