После технических неполадок в компьютерной системе управления воздушным движением Skeyes, воздушное пространство Бельгии вновь открыто.

В четверг в течение часа самолеты не могли взлететь и приземлиться ни в одном из главных аэропортов страны. Представитель Skeyes сообщил, что перезагрузка системы позволила постепенно восстановить нормальный режим полетов.

"Из-за технической проблемы воздушное сообщение в Бельгии было временно закрыто в четверг днём после 12 часов, но позже постепенно вернулось к нормальной работе. В результате некоторые рейсы были задержаны на срок от 20 минут до часа, два рейса перенаправлены в аэропорт Лилля. Мы информируем пассажиров о том, что ситуация постепенно стабилизируется", - пояснил Ихсане Чиуа Лехли, представитель аэропорта Брюсселя.

Аэропорт Брюсселя сообщил о небольших задержках рейсов, связаных с устранением неполадок в системе управления воздушным движением, и посоветовал пассажирам уточнять информацию у своих авиакомпаний.

Из-за сбоя в системе самолет, на борту которого находился премьер-министр Словакии Роберт Фицо, был вынужден развернуться.

Фицо летел в Брюссель на запланированную встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и комиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном.

Взгляды Фицо на политику России резко отличаются от общеевропейских. Он вернулся к власти в 2023 году после победы на парламентских выборах его леворадикальной партии Smer, выступающей за поддержку России и против США.

За время правления Фицо прекратилась военная помощь Словакии Украине. Он осудил санкции Евросоюза против РФ и поклялся заблокировать вступление Украины в НАТО.

Фицо также открыто критикует решение Украины прекратить экспорт российских энергоносителей в Европу.