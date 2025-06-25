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Вильнюс тянет всю страну, а Ригу противопоставляют Латвии: Мартиньш Казакс о том, почему Латвия отстала от Литвы (1)

Редакция PRESS 25 июня, 2025 12:14

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Экономика Литвы справляется с шоковыми событиями лучше, чем Латвия, заявил президент Латвийского банка Мартиньш Казакс в специальном выпуске подкаста "Piķis un ģēvelis!" на фестивале "Lampa". Он отметил, что это объясняется рядом факторов, но одним из ключевых является способность быстро принимать решения и эффективно управлять.

"Литовцы принимают решения быстрее, они поняли, что Вильнюс — это двигатель, который тянет всю страну. За последние десять лет это дало им огромный рост", — сказал Казакс.

По его словам, Латвия часто затягивает принятие решений, пытаясь написать новую стратегию вместо того, чтобы реализовывать уже существующую. "В политике также была огромная ошибка: противопоставление Риги и остальной Латвии. Считалось, если Рига будет сильной, остальная Латвия опустеет. Я думаю, что если Рига будет слабой, остальная Латвия опустеет. Если Рига сильна и она является метрополией всей Балтики, то остальная Латвия имеет шанс выжить", — отметил президент Банка Латвии.

Он добавил, что успех Литвы состоит в двух вещах: правительство сотрудничает с местными властями, а решения принимаются быстро. Также литовцы более амбициозны, что заставляет их думать более глобально.

Казакс подчеркнул, что Латвия также должна научиться думать глобально, чтобы конкурировать на мировой арене.

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Комментарии (1) 23 реакций
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