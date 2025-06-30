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Ветер продолжает валить деревья: промежуточные итоги бури

Редакция PRESS 30 июня, 2025 15:25

ЧП и криминал 0 комментариев

Компания AS Sadales tīkls устранила более 200 повреждений электросетей, вызванных сильным ветром в воскресенье, 29 июня. На утро понедельника электричество было восстановлено у 96% клиентов, однако непогода продолжает создавать новые проблемы — остаются отключенными около 200 потребителей.

В устранении последствий задействованы около 150 специалистов. Основные повреждения вызваны упавшими деревьями и ветками. Ветер особенно сильно ударил по центральной и восточной части Латвии, где ранее было объявлено жёлтое предупреждение метеоцентра.

Предупреждение о ветре сохраняется и на понедельник: в Риге и Видземе ожидаются порывы до 20 м/с. Жителей просят быть осторожными — возможны перебои с электроснабжением, ограничения для мероприятий на открытом воздухе и затруднения в движении транспорта.

Sadales tīkls напоминает: не приближайтесь к оборванным проводам и линиям, зацепленным деревьями. О повреждениях можно сообщить через сайт sadalestikls.lv или по телефону 8404. В случае угрозы жизни звоните 112.

Компания продолжает модернизировать сеть, заменяя незащищённые линии на более устойчивые — изолированные или подземные. Сегодня они уже составляют 67% всей электросети.

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