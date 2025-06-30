Ветер продолжает валить деревья: промежуточные итоги бури

В устранении последствий задействованы около 150 специалистов. Основные повреждения вызваны упавшими деревьями и ветками. Ветер особенно сильно ударил по центральной и восточной части Латвии, где ранее было объявлено жёлтое предупреждение метеоцентра.

Предупреждение о ветре сохраняется и на понедельник: в Риге и Видземе ожидаются порывы до 20 м/с. Жителей просят быть осторожными — возможны перебои с электроснабжением, ограничения для мероприятий на открытом воздухе и затруднения в движении транспорта.

Sadales tīkls напоминает: не приближайтесь к оборванным проводам и линиям, зацепленным деревьями. О повреждениях можно сообщить через сайт sadalestikls.lv или по телефону 8404. В случае угрозы жизни звоните 112.

Компания продолжает модернизировать сеть, заменяя незащищённые линии на более устойчивые — изолированные или подземные. Сегодня они уже составляют 67% всей электросети.