Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Февраля Завтра: Diana, Dina, Dins
Доступность

Весеннее обновление: как вернуть волосам силу и блеск после зимы

Реклама Редакция PRESS 19 февраля, 2026 15:22

Реклама

Зима редко проходит бесследно для волос. Морозный воздух, сухость помещений, частое использование головных уборов и перепады температур делают локоны тусклыми, ломкими и ослабленными. Именно поэтому конец февраля и начало весны — идеальное время для восстановления и бережного ухода за волосами.

Трихологи отмечают: после холодного сезона волосы нуждаются не только во внешнем уходе, но и во внутренней поддержке. Когда организм испытывает дефицит витаминов и микроэлементов, это сразу отражается на состоянии волос — появляется ломкость, усиливается выпадение, исчезает естественный блеск.

В период весеннего обновления всё больше женщин выбирают комплексный подход к уходу. Одним из современных решений, которое органично вписывается в сезон восстановления, стал BEOTEBAL.

Если ваши волосы стали выглядеть не очень, можно предположить нехватку биотина. Конечно, следует посоветоваться с фармацевтом и врачом.

В аптеке вам могут предложить как различные пищевые добавки с небольшим содержанием биотина, так и лекарственный безрецептурный препарат, содержащий 10 мг биотина (максимально доступная доза) под названием BEOTEBAL.

Данный препарат показан для применения при дефиците биотина, признаками которого являются чрезмерное выпадение волос, истончение волос, нарушение роста ногтей и волос и их чрезмерная ломкость, а также воспаление кожи вокруг глаз, носа, рта повышенная утомляемость и парестезии.

Напомню, что биотин, поддерживает процессы образования кератина, улучшает состояние волос и ногтей.

Регулярное применение позволяет постепенно восстановить густоту и эластичность волос, делая их более устойчивыми к внешним факторам.

Особенно важно, что забота о волосах сегодня воспринимается не только как элемент красоты, но и как часть общего благополучия. Весна традиционно ассоциируется с обновлением, свежестью и внутренней гармонией. Уход за волосами становится приятным ритуалом, который помогает почувствовать уверенность и лёгкость.

В преддверии Международного женского дня многие задумываются о подарках, которые подчеркнут внимание и заботу.  BEOTEBAL для восстановления волос всё чаще становятся символом любви к себе - того самого весеннего настроения, которое хочется сохранить надолго.

Среди противопоказаний — аллергические реакции, гиперчувствительность к биотину.

Рекомендуемая доза взрослым: 1 таблетка (10 mg biotīna) BEOTEBAL один раз в день. Для детей и подростков не предназначен.

Безрецептурное лекарство. Внимательно прочтите инструкцию по применению данного препарата и следуйте указаниям на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Рекламодатель: ZAKLADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA" SPOLKA AKCYJNA filiāle Latvijā

НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дуров заявил об открытии против него дела о терроризме

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

Власти РФ возбудили уголовное дело по статье о "содействии терроризму" в отношении создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он сообщил во вторник, 24 февраля, в своем Telegram-канале. "Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа", - написал Дуров.

Власти РФ возбудили уголовное дело по статье о "содействии терроризму" в отношении создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он сообщил во вторник, 24 февраля, в своем Telegram-канале. "Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа", - написал Дуров.

Читать
Загрузка

«Люди говорят — не спасайте нас»: в Латвии готовятся к большому потопу

ЧП и криминал 20:56

ЧП и криминал 0 комментариев

Обильный снег и толстый лёд этой весной снова могут стать серьёзным испытанием для жителей берегов Даугавы. Выяснить, обеспокоены ли люди возможными паводками и как самоуправления готовятся к половодью, отправились журналисты 360 TV Ziņas.

Обильный снег и толстый лёд этой весной снова могут стать серьёзным испытанием для жителей берегов Даугавы. Выяснить, обеспокоены ли люди возможными паводками и как самоуправления готовятся к половодью, отправились журналисты 360 TV Ziņas.

Читать

Вернули веру в героев: полиция помогла женщине с ребенком в беде

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Обычная поездка домой для семьи под Ригой могла закончиться серьёзными неприятностями. Однако случайная встреча с патрулём Государственной полиции изменила ход событий и превратила тревожный эпизод в историю о человеческом участии и поддержке.

Обычная поездка домой для семьи под Ригой могла закончиться серьёзными неприятностями. Однако случайная встреча с патрулём Государственной полиции изменила ход событий и превратила тревожный эпизод в историю о человеческом участии и поддержке.

Читать

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 0 комментариев

Возмущенный пост о плачевной экономической ситуации в Латвии опубликовал в Фейсбуке Марис Межалс.

Возмущенный пост о плачевной экономической ситуации в Латвии опубликовал в Фейсбуке Марис Межалс.

Читать

«Сколько ещё это терпеть?» Житель Тейки недоволен пережитком СССР в своем доме

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.

Харальд уже двадцать лет живёт в пятиэтажном доме на Тейке, в Риге. За это время дом, в том числе лестничные клетки, практически не претерпели улучшений. Мужчина указывает, что почтовые ящики, скорее всего, не менялись со времени постройки здания - на них до сих пор русскими буквами написано "Почтовый индекс". Харальду приходится проходить мимо них несколько раз в день, сообщает программа Bez Tabu.

Читать

На праздновании Масленицы в Лиепае задержали мужчину: прославлял СССР

ЧП и криминал 20:14

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье, 22 февраля, в Лиепае на улице Либиешу во время празднования Масленицы был задержан мужчина за демонстрацию советской символики, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва.

В воскресенье, 22 февраля, в Лиепае на улице Либиешу во время празднования Масленицы был задержан мужчина за демонстрацию советской символики, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва.

Читать

«Вся Украина принадлежит нам»: Браже цитирует Путина на Генассамблее ООН

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Россия совершила военные преступления, которые должны быть названы своими настоящими именами, заявила в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, созванном по призыву Латвии и Украины.

Читать