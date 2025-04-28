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Верхом на троллейбусе: у рижской молодёжи новое опасное хобби (ВИДЕО)

Редакция PRESS 28 апреля, 2025 12:39

ЧП и криминал 0 комментариев

Улица Бривибас - центр Риги. Выходные - 26 апреля. Видео опасного молодежного "хобби" опубликовано в sadursme...

На видео запечатлено, как двое парней едут сверху на 21-м троллейбусе, держась за него. По оживленной улице, мимо проносятся машины...

Комментарии следующие: 

-Улица Бривибас, Рига!

На этот раз в автобусе будут "кататься" два "смелых" человека... 

-У молодежи появились новые хобби или исчезли старые привычки?

-Напоминаем - такие действия крайне опасны! -
Одна ошибка и последствия могут быть трагическими... ☠️ Жизнь - не игра! -

-Думаем головой и защищаемся!

...Помимо того, что такой поступок опасен для жизни, он ещё и наказывается по закону. Квалифицируется как мелкое хулиганство. Поймают - придется платить штраф от 70 до 500 евро. А как вы думали - это же угроза общественному порядку и тем людям, которые вовсе не собирались рисковать собой из-за чужих "хобби". 

Похоже, данными героями сотрудники правоохранительные органы займутся. Если вы стали невольным свидетелем подобной ситуации,  Госполиция призывает звонить по телефону 110. Причем, сразу, чтоб полицейские успели отреагировать.

 
 
 
 
 
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Публикация от Sadursme | Ceļu satiksmes negadījumi | Drošība uz ceļa (@sadursme)

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