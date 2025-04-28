Верхом на троллейбусе: у рижской молодёжи новое опасное хобби (ВИДЕО)

На видео запечатлено, как двое парней едут сверху на 21-м троллейбусе, держась за него. По оживленной улице, мимо проносятся машины...
Комментарии следующие:
-Улица Бривибас, Рига!
На этот раз в автобусе будут "кататься" два "смелых" человека...
-У молодежи появились новые хобби или исчезли старые привычки?
-Напоминаем - такие действия крайне опасны! -
Одна ошибка и последствия могут быть трагическими... ☠️ Жизнь - не игра! -
-Думаем головой и защищаемся!
...Помимо того, что такой поступок опасен для жизни, он ещё и наказывается по закону. Квалифицируется как мелкое хулиганство. Поймают - придется платить штраф от 70 до 500 евро. А как вы думали - это же угроза общественному порядку и тем людям, которые вовсе не собирались рисковать собой из-за чужих "хобби".
Похоже, данными героями сотрудники правоохранительные органы займутся. Если вы стали невольным свидетелем подобной ситуации, Госполиция призывает звонить по телефону 110. Причем, сразу, чтоб полицейские успели отреагировать.
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