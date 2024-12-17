Вентспилсский парк водных приключений приглашает! Реклама Редакция PRESS 17 декабря, 2024 14:23 Реклама

В пасмурные зимние дни приятный отдых предлагает комплекс водных аттракционов и SPA Вентспилсского парка водных приключений, где можно погреться в теплом бассейне, саунах, турецкой бане и спа-ваннах, а также релаксироваться в соляной комнате. Любителей более активного отдыха и контрастных ощущений порадуют бассейн с волнами, горки, река Калну, а также бассейн с холодной водой и массажный душ.

Парк водных приключений - излюбленное место для отдыха семей и дружеских компаний. К тому же в межсезонье, со среды по пятницу, если это не праздничные дни, цены на услуги почти на 40% ниже.

Информация о ценах на услуги: www.udensparks.lv, телефон 25636777.

Адрес: ул. Лауку, 5, Вентспилс.

Время работы Вентспилсского парка водных приключений в праздничные дни:

Подарочная карта Олимпийского центра «Вентспилс» для здоровья и энергии!

В праздничные дни очень пригодятся подарочные карты Олимпийского центра «Вентспилс". Такой подарок будет полезен каждому - повысит радость жизни, зарядит энергией, укрепит здоровье и придаст сил.

Подарочную карту можно приобрести как в бумажном виде в кассах структурных подразделений Олимпийского центра «Вентспилс", так и в электронном виде на сайте Олимпийского центра «Вентспилс» www.ocventspils.lv, а также на сайтах объектов активного отдыха: www.lembergahute.lv, www.piedzivojumuparks.lv и www.udensparks.lv, www.pludmalesakvaparks.lv.

Электронные подарочные карты можно приобрести на сумму 10 EUR, 20 EUR, 30 EUR, 40 EUR, 50 EUR и 100 EUR. В электронном варианте предлагается несколько вариантов оформления дизайна. Также имеется возможность добавить на подарочную карту поздравительный текст. При покупке подарочной карты в электронном виде покупатель должен зарегистрироваться, чтобы получить ее на свою электронную почту или загрузив приложение на свой телефон.

На базах спорта и отдыха Олимпийского центра «Вентспилс» подарочные карты можно приобрести и в бумажном формате. Они также доступны на разные суммы.

Все подарочные карты действительны в течение 12 месяцев, причем их можно использовать и по частям.

Приобретенные подарочные карты можно использовать во всех местах оказания услуг Олимпийского центра «Вентспилс». Получатель подарочной карты сможет выбрать, предаться ли водным удовольствиям в комплексе водных аттракционов и SPA, насладиться ли зимними радостями на лыжной горе «Шляпа Лембергса», побаловать себя аттракционами Парка приключений, перенестись в лето в Пляжном аквапарке или провести несколько дней отдыха, остановившись в отеле Олимпийского центра «Вентспилс». К услугам получателей подарочных карт также современно оборудованные спортивные залы, тир, теннисные корты, каток и многое другое.

Информацию и цены на услуги Олимпийского центра «Вентспилс» можно найти на сайте www.ocventspils.lv.