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Вентспилсский парк водных приключений приглашает!

Реклама Редакция PRESS 17 декабря, 2024 14:23

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В пасмурные зимние дни приятный отдых предлагает комплекс водных  аттракционов и SPA Вентспилсского парка водных приключений, где можно погреться в теплом бассейне, саунах, турецкой бане и спа-ваннах, а также релаксироваться в соляной комнате. Любителей более активного отдыха и контрастных ощущений порадуют бассейн с волнами, горки, река Калну, а также бассейн с холодной водой и массажный душ.

Парк водных приключений - излюбленное место для отдыха семей и дружеских компаний. К тому же в межсезонье, со среды по пятницу, если это не праздничные дни,  цены на услуги почти на 40% ниже.

Информация о ценах на услуги: www.udensparks.lv, телефон 25636777.

Адрес: ул. Лауку, 5, Вентспилс.

Время работы Вентспилсского парка водных приключений в праздничные дни:

Подарочная карта Олимпийского центра «Вентспилс» для здоровья и энергии!

В праздничные дни очень пригодятся подарочные карты Олимпийского центра «Вентспилс". Такой подарок будет полезен каждому - повысит радость жизни, зарядит энергией, укрепит здоровье и придаст сил.

Подарочную карту можно приобрести как в бумажном виде в кассах структурных подразделений Олимпийского центра «Вентспилс", так и в электронном виде на сайте Олимпийского центра «Вентспилс» www.ocventspils.lv, а также на сайтах объектов активного отдыха: www.lembergahute.lv, www.piedzivojumuparks.lv и www.udensparks.lv, www.pludmalesakvaparks.lv.

Электронные подарочные карты можно приобрести на сумму 10 EUR, 20 EUR, 30 EUR, 40 EUR, 50 EUR и 100 EUR. В электронном варианте предлагается несколько вариантов оформления дизайна. Также имеется возможность добавить на подарочную карту поздравительный текст. При покупке подарочной карты в электронном виде покупатель должен зарегистрироваться, чтобы получить ее на свою электронную почту или загрузив приложение на свой телефон.

На базах спорта и отдыха Олимпийского центра «Вентспилс» подарочные карты можно приобрести и в бумажном формате. Они также доступны на разные суммы.

Все подарочные карты действительны в течение 12 месяцев, причем их можно использовать и по частям.

Приобретенные подарочные карты можно использовать во всех местах оказания услуг Олимпийского центра «Вентспилс». Получатель подарочной карты сможет выбрать, предаться ли водным удовольствиям в комплексе водных аттракционов и SPA, насладиться ли зимними радостями на лыжной горе «Шляпа Лембергса», побаловать себя аттракционами Парка приключений, перенестись в лето в Пляжном аквапарке или провести несколько дней отдыха, остановившись в отеле Олимпийского центра «Вентспилс». К услугам получателей подарочных карт также современно оборудованные спортивные залы, тир, теннисные корты, каток и многое другое.

Информацию и цены на услуги Олимпийского центра «Вентспилс» можно найти на сайте www.ocventspils.lv.

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Будет увеличено пособие по уходу за детьми с инвалидностью

Новости Латвии 14:48

Новости Латвии комментариев

Пособие по уходу за детьми с инвалидностью будет увеличено на 100 евро или до 413 евро в месяц, постановило во вторник правительство.

Пособие по уходу за детьми с инвалидностью будет увеличено на 100 евро или до 413 евро в месяц, постановило во вторник правительство.

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Полиция получила право сбивать и сажать дроны

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии комментариев

Правительство одобрило разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.

Правительство одобрило разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.

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Для повышения прозрачности: определена сумма, о внесении которой наличными банки будут сообщать СГД

Важно 14:08

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Кредитные учреждения и платежные организации со следующего года должны будут сообщать Службе государственных доходов (СГД) о частных клиентах, которые за предыдущий год внесли на счет в одном кредитном учреждении или учреждении платежных услуг наличными в целом 7000 евро или больше.

Кредитные учреждения и платежные организации со следующего года должны будут сообщать Службе государственных доходов (СГД) о частных клиентах, которые за предыдущий год внесли на счет в одном кредитном учреждении или учреждении платежных услуг наличными в целом 7000 евро или больше.

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Пока другие ждут Rail Baltica: эстонцы запускают поезд, который свяжет три балтийские страны

Важно 14:03

Важно комментариев

Эстонская компания «Elron» представила расписание поездов, которые свяжут Таллинн, Ригу и Вильнюс, пишет "Новая газета. Балтия".

Эстонская компания «Elron» представила расписание поездов, которые свяжут Таллинн, Ригу и Вильнюс, пишет "Новая газета. Балтия".

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Андрей Козлов: «Давка ради фуры Coca-Cola и разграбление ёлки из чипсов — ненормальная реальность нашего общества»

Выбор редакции 14:00

Выбор редакции комментариев

Андрей Козлов прокомментировал хаос, который произошел возле торгового центра Akropole, куда приехала легендарная машина Coca-Cola. Вместо праздничной атмосферы событие превратилось в транспортный коллапс, давку и разграбление елки, украшенной упаковками чипсов Pringles.

Андрей Козлов прокомментировал хаос, который произошел возле торгового центра Akropole, куда приехала легендарная машина Coca-Cola. Вместо праздничной атмосферы событие превратилось в транспортный коллапс, давку и разграбление елки, украшенной упаковками чипсов Pringles.

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В бюджете нашлись еще деньги на лечение онкологических больных

Азбука здоровья 13:54

Азбука здоровья комментариев

До конца этого года на лечение онкологических больных правительство перераспределило дополнительно 5,16 млн евро.

До конца этого года на лечение онкологических больных правительство перераспределило дополнительно 5,16 млн евро.

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