Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в ЕС из-за шпионских скандалов

Об этом заявил министр по вопросам ЕС Венгрии Януш Бока, отвечая на вопросы журналистов перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе 27 мая, передает корреспондент "Европейской правды".

Бока обвинил Украину в том, что она занимается шпионской деятельностью на венгерской территории.

"На данный момент Украина проводит многочисленные информационные и разведывательные мероприятия на территории Венгрии с намерением повлиять на демократические процессы принятия решений. В таком политическом контексте чрезвычайно сложно вести конструктивные переговоры", – сказал он.

Напомним, 20 мая венгерские спецслужбы заявили о разоблачении двух украинских "шпионов": Роланда Цебера и Иштвана Голло.

В венгерском суде утверждают, что есть основания подозревать, что Голло по поручению украинской военной разведки "осуществлял в Венгрии деятельность, которая, в случае доказательства, составляет преступление шпионажа".

Новое обострение в украинско-венгерских отношениях началось после того, как утром 9 мая Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье.

После этого Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.