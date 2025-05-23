Венчание летом и желание снова стать мамой: последние слухи об Агате Муцениеце

А СМИ тем временем по крупицам собирают подробности будущего торжества. Так, в окружении Петра и Агаты уверяют, что влюбленные хотят обвенчаться. По крайней мере, на этом настаивает Дранга, который является верующим человеком.

«Дочь Агаты Мия очень привязалась к Петру. Однако жених и невеста все еще не живут вместе. В последние годы Петя стал очень набожным, сказал друзьям, что хочет летом обвенчаться с Агатой. Ему 41 год, для него это первый брак, он очень хочет детей. Финансово он независим, много работает как ведущий, получая около миллиона рублей за конферанс праздника. Познакомились они с Агатой в общей компании в октябре прошлого года. Предложение Петя сделал Агате еще в конце февраля, просто она долго думала», — отметил источник.

Стоит отметить, что артистка переживает нелегкие моменты — она продолжает судиться с бывшем мужем Павлом Прилучным за сына Тимофея. Пока подросток живет с папой, и Агата не имеет возможность видеться с ним, очень переживает по этому поводу.

«Пришли результаты психологической экспертизы, которая показала, что мальчик хочет жить с отцом. С мамой он по-прежнему не общается. Не хочет… В подростковом возрасте для мальчика отец — очень важная фигура. Прилучный это понимает, поэтому и забрал сына к себе. Он забрал бы и дочь, но девочка очень привязана к матери. Зачем Павел все это затеял? Возможно, он просто зол на Агату, потому что она в свое время выиграла в суде большие алименты (около 2 млн рублей в месяц на двоих детей, — прим. ред.), поэтому, чтобы снизить расходы, уговорил сына переехать к нему», — рассказала продюсер Алина Красная, знакомая с непростой ситуацией артистки.

Павел и Агата прожили в браке около девяти лет, вместе растили сына Тимофея и дочь Мию. Теперь бывшие воюют в суде.

Что касается Павла Прилучного, то он уже несколько лет счастлив с актрисой Зепюр Брутян. Два года назад у супругов родился сын Микаэль. Пара не хочет останавливаться на одном ребенке, так что вполне возможно, скоро артисты объявят о новом пополнении в семье.