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Великобритания переходит в режим готовности к боевым действиям: Стармер

Euronews 2 июня, 2025 17:51

Мир 0 комментариев

Армия Соединенного Королевства в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим постоянной готовности к боевым действиям. Об этом объявил премьер-министр королевства Кир Стармер. Глава кабинета министров представил план по расходам на оборону. Стармер, в частности, заявил о строительстве 12-ти новых подводных лодок и заводов по производству боеприпасов. 

Кир Стармер, премьер министр Великобритании: "Я могу объявить сегодня, что мы собираемся построить по крайней мере шесть новых заводов по производству боеприпасов в Соединенном Королевстве, создав более тысячи рабочих мест. Мы создадим тысячи новых дальнобойных орудий в Соединенном Королевстве, чтобы укрепить европейские силы сдерживания, и обеспечим еще около 800 рабочих мест. Мы будем защищать нашу родину, инвестируя в воздушную и противоракетную оборону, чтобы лучше защитить острова. Мы создадим гибридный Королевский флот, сочетающий беспилотники с военными кораблями, подводными лодками и самолетами для патрулирования Северной Атлантики и других регионов".

Британские власти намерены выделить 15 миллиардов фунтов стерлингов (18 миллиардов в пересчете на евро) на производство и модернизацию ядерных боеголовок, а также инвестировать в сферу искусственного интеллекта и кибербезопасности. Стармер назвал Россию реальной угрозой и заявил, что лучший способ предотвратить конфликт — подготовиться к нему.

"Тяжелые уроки незаконного вторжения Путина в Украину показывают, что военные сильны настолько, насколько сильна промышленность, которая стоит за ними", - сказал в свою очередь министр обороны Великобритании Джон Хили. "Мы укрепляем промышленную базу Великобритании, чтобы лучше сдерживать наших противников и сделать Великобританию безопасной дома и сильной за рубежом", - добавил он.

К 2027 году Великобритания намерена увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. В среду Великобритания, член НАТО, будет сопредседательствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины, цель которой - координация военной поддержки Украины в ответ на полномасштабное вторжение России.

В четверг министры обороны стран альянса встретятся, чтобы продолжить переговоры о повышении целевого показателя расходов на оборону с нынешнего уровня в 2% ВВП. Саммит НАТО пройдет в конйе июня в Гааге.

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