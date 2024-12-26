Великобритания меняет для латвийцев правила въезда: как по-новому?

Удостоверение личности (ID-карта) не признается действительным проездным документом для въезда в Великобританию за исключением отдельных категорий.

Краткосрочное пребывание:

Со 2 апреля 2025 года все граждане государств-членов Европейского Союза, в том числе граждане Латвии, которым не нужна виза для въезда и пребывания в Великобритании на короткий срок (до 6 месяцев), должны получить электронное разрешение на въезд ( Electronic travel authorisation, ETA) до въезда в Великобританию.

Подать заявку на ETA можно будет с 5 марта 2025 года. ETA будет прикреплено к паспорту человека и будет действовать в течение двух лет (или до истечения срока действия паспорта, если паспорт станет непригодным для поездки ранее, чем через два года после выдачи ETA).

Плата за подачу заявления на ETA составит 10 фунтов стерлингов. Система ETA не будет распространяться на лиц, получивших статус постоянного или временного резидента.

Негражданам Латвии необходима виза для въезда в Великобританию, в том числе для проезда транзитом через Великобританию.

Визы можно оформить в Визовом центре в Риге. Информацию о процедурах выдачи виз можно найти на сайте правительства Великобритании.

Долгосрочное пребывание:

Граждане Латвии, целью въезда которых в Великобританию является трудоустройство или учеба, или которые планируют оставаться в Великобритании более 6 месяцев, должны до въезда подать заявление на получение визы в иммиграционной системе. Граждане ЕС могут подать заявление в электронном виде. Информацию о новой иммиграционной системе можно найти здесь .