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Вашингтон: соглашения с ЕС не должны мешать Украине выполнять обязательства по сделке с США

Euronews 25 февраля, 2025 20:49

Мир 0 комментариев

Соединенные Штаты хотят, чтобы выполнению Украиной обязательств, предусмотренных любой сделкой, не мешали соглашения Киева с ЕС и другими союзниками. Вашингтон хочет, чтобы любая двусторонняя сделка с США, гарантирующая безопасность Украины в обмен на долю в ее ресурсах, имела приоритет над обязательствами, которые могут быть у Киева перед другими союзниками, включая ЕС (в случае вступления Украины в сообщество). Об этом говорится в проекте соглашения, попавшем в распоряжение Euronews.

Как ранее сообщил источник, США попытаются завершить работу над двусторонним соглашением о создании "Инвестиционного фонда восстановления". Двусторонняя сделка и связанное с ней соглашение о финансировании "станут неотъемлемыми элементами архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретными шагами по установлению прочного мира", - указывается в документе.

Предполагаемый фонд будет способствовать укреплению обороны и восстановлению Украины до тех пор, пока ее разрушенная экономика не выйдет на уровень конца 2021 года (до полномасштабного вторжения России). При этом правительство Украины должно будет вносить в фонд 50% доходов за вычетом операционных расходов. Предусмотрено увеличение взноса до 66% в отношении любой территории, которая в настоящее время оккупирована Россией и может быть освобождена. Взносы в фонд со стороны Украины будут продолжаться "до тех пор, пока не достигнут суммы в 500 миллиардов долларов США", говорится в документе.

В проекте говорится, что любое соглашение о финансировании будет включать "заверения и гарантии, в том числе необходимые для обеспечения того, чтобы любые обязательства, которые Украина может иметь перед третьими сторонами, или такие обязательства, которые она может взять на себя в будущем, не обременяли взносы Украины в фонд ".

В формулировке, которая, по-видимому, была разработана специально с учетом будущего вступления Украины в ЕС, указывается: "Любые обязательства, предусмотренные соглашением о фонде, не должны наносить ущерб обязательствам Украины, возникающим в связи с ее участием или вступлением в любые интеграционные союзы и/или зоны свободной торговли".

На момент публикации ни украинское, ни американское правительство не ответили на просьбы прокомментировать проект соглашения.

В понедельник президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что вступление в ЕС является ключом к будущему Украины. На совместной пресс-конференции с лидерами ЕС и премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве Кошта сказал, что вступление в ЕС станет самой важной гарантией безопасности для будущего Украины.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может вступить в ЕС до 2030 года.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что США продолжат поддерживать его страну. "Мы не должны потерять единство между Европой и США", - сказал он, добавив, что потенциальное членство Украины в НАТО или ЕС значительно улучшит ее территориальную защиту. Зеленский сообщил, что у него состоялся "очень хороший разговор" с Дональдом Трампом, но содержание раскрывать не стал. Зеленский также сказал, что надеется на завершение войны в этом году.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров бороться за место за столом переговоров и активизировать усилия по выработке единой стратегии, которая позволила бы им получить роль в дискуссиях о будущем Украины.

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