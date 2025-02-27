В Земгале мужчину надолго посадили за изнасилование малолетней падчерицы

Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.