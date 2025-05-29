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В Юрмале выступит белорусский комик Слава Комиссаренко

Редакция PRESS 29 мая, 2025 12:40

История и культура 0 комментариев

27 июня на сцене концертного зала Дзинтари со своим большим сольным концертом выступит белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, сообщает портал balticevents.info.

Юмористический арсенал комика неисчерпаем, а его наблюдательность делает простые рассуждения о повседневных событиях по-настоящему смешными.

Видео Комиссаренко на YouTube набирают миллионы просмотров. Его последняя стендап-программа «Горит сарай, гори и хата» собрала более 10 миллионов просмотров.

Сегодня Слава дает сольные концерты по всему миру и является одним из самых популярных русскоязычных стендаперов. Стендап-комик в Юрмале выступит в рамках своего концертного тура по Европе, где представит свежую программу из новых и лучших шуток.

Больше информации о туре на официальном сайте Славы Комиссаренко www.slavakomissarenko.com. Билеты на концерт доступны в кассе Ticketshop.lv.

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