В Юрмале выступит белорусский комик Слава Комиссаренко

Юмористический арсенал комика неисчерпаем, а его наблюдательность делает простые рассуждения о повседневных событиях по-настоящему смешными.

Видео Комиссаренко на YouTube набирают миллионы просмотров. Его последняя стендап-программа «Горит сарай, гори и хата» собрала более 10 миллионов просмотров.

Сегодня Слава дает сольные концерты по всему миру и является одним из самых популярных русскоязычных стендаперов. Стендап-комик в Юрмале выступит в рамках своего концертного тура по Европе, где представит свежую программу из новых и лучших шуток.

Больше информации о туре на официальном сайте Славы Комиссаренко www.slavakomissarenko.com. Билеты на концерт доступны в кассе Ticketshop.lv.