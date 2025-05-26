В Юрмале раненую газонокосилкой кошку подкинули под чужую машину

"Хозяин! Твоя кошка не вернётся домой. Её явно травмировала косилка для травы. Все три лапы были перебиты и срезана кожа.

Но самое страшное, что те, кто это сделал или нашёл её, решили проблему очень странным образом!

Привезли на одну тихую улицу в Юрмале и подкинули под машину.

Люди, живущие рядом, услышали плач животного и пошли посмотреть, где это. Под их машиной лежала кошка, по характеру травм, она должна была истекать кровью, но под машиной крови не было. Минут за 10 до этого, около их забора останавливалась машина, постояла и уехала.

Люди вызвали полицию.

У них есть камеры и всё это зафиксировано на камеры и передано полиции.

Кошку я отвезла в клинику. Это девочка, 4-5 лет, чипа нет. Травмы были несовместимы с жизнью. Малышку усыпили, теперь ей не больно.

Больно мне! Очень больно!

Люди, что с вами происходит?

Даже если произошло несчастье и вы травмировали животное или вы нашли травмированное животное, то возьмите на себя ответственность! Отвезите в клинику! Ну или хотя бы позвоните в полицию и спросите, что делать в таких случаях!", - написала Ирина.

Животное нашли в Вайвари.