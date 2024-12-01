В Юрмале пропали без вести двое подростков; полиция просит помощи

Марк Миллерс покинул место жительства на шоссе Вентспилс в Юрмале 30 ноября вскоре после полуночи, он до сих пор не вернулся домой.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы светлые, короткие, глаза голубые. Был одет в черную куртку с капюшоном, на ногах черные кожаные осенние полусапожки.

Алисе Лаура Индриксоне вышла из дома на ул. Серавоту, где проживает, 29 ноября около 7:00 и все еще не вернулась.

Ее приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы каштановые, до плеч. Была одета в бордовые брюки и черное пальто.

Полиция просит отозваться всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении обоих молодых людей, позвонив по телефону 110.