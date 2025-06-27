В Японии казнили «твиттер-убийцу». Он убивал молодых женщин

О преступлениях стало известно в октябре 2017 года, когда полиция обнаружила человеческие останки в городе Зама. Выйти на подозреваемого помог брат одной из пропавших девушек. Получив доступ к аккаунту сестры, он обнаружил переписку с неизвестным, пообещавшим «исполнить её желание». Полиция проверила записи с камер наблюдения и вышла на неприметный дом, позже получивший в СМИ название «дом ужасов». Внутри нашли останки девяти человек — в холодильниках и ящиках, присыпанные наполнителем для кошачьего туалета.

Сираиси утверждал, что его жертвы страдали от суицидальных мыслей и якобы просили о смерти. В профиле Twitter он писал: «Я хочу помочь тем, кому действительно больно. Пишите в любое время». Однако в ходе расследования он признался, что убивал без согласия. Следствие подтвердило: некоторые жертвы сопротивлялись, на телах были следы удушения сзади.

Судебное разбирательство вызвало широкий общественный резонанс. Адвокаты настаивали на проведении психиатрической экспертизы и утверждали, что обвиняемый выполнял волю жертв. Но сам Сираиси позже отверг эту версию. Прокуроры добивались смертной казни, и в декабре 2020 года суд вынес приговор. На его оглашение собрались сотни человек.

Казнь была приведена в исполнение в июне 2025 года. Это первый смертный приговор, исполненный в Японии с 2022 года.