В вентспилсских школах установят камеры видеонаблюдения

В прошлом году в зданиях вентспилсских учебных заведений была создана новая система технической охраны - здания оборудованы тревожными кнопками, датчиками движения и другими устройствами. Одновременно с этим начата работа над созданием системы видеонаблюдения в школах. В прошлом году были проложены слаботочные кабели, нужные для такой системы, а вскоре SIA Ventspils nekustamie īpašumi объявит тендер на закупку и установку камер, коммутационных шкафов, мониторов и другого необходимого оборудования, а также на работы по программированию.

В школах, где камеры уже были установлены ранее, они будут интегрированы в новую систему. В рамках проекта планируется закупить 236 видеокамер. Они будут установлены в помещениях общего пользования и снаружи зданий, чтобы хорошо просматривались все входные узлы и окрестности школ.

Руководитель отдела коммуникации Вентспилсского управления образования Зане Янсоне поясняет, что камеры будут установлены в коридорах, гардеробах, фойе, у входов и в других помещениях общего пользования до конца августа нынешнего года. К этому еще раньше призывали и директора школ, и школьные советы, чтобы улучшить уровень безопасности в школах, своевременно предотвращать нарушения и помогать решать конфликтные ситуации.

Старший руководитель строительных проектов Ventspils nekustamie īpašumi Валтс Бидзанс рассказал, что в каждой школе будет установлено разное число камер - это зависит от площади школы и от проекта здания. Например, 2-я основная школа представляет собой прямоугольное здание с одним коридором на каждом этаже и двумя лестницами с обеих сторон, то есть планировка очень простая, и в этой школе планируется установить всего 22 камеры. А вот в 6-й средней школе, самой большой в городе (около 10 тысяч кв.м) будет 50 камер, потому что здание не только обширное, но и имеет сложную форму, вследствие чего требуется подключить больше камер, чтобы просматривать весь периметр.

За камерами видеонаблюдения на нескольких мониторах будет следить дежурный, а записи с камер будут храниться на сервере Вентспилсского цифрового центра.