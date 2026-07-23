В фестивале примут участие лучшие рестораны со всей Латвии. Сильнейшие специалисты по BBQ поборются за титул «Лучший BBQ-мастер». Гостей ждут десятки видов бургеров, кулинарные соревнования, мастер-классы по приготовлению на гриле и насыщенная музыкальная программа. По традиции специальное жюри выберет «Лучший бургер фестиваля».
«Мы делаем всё, чтобы с каждым годом фестиваль становился масштабнее и ярче. В прошлом году за два дня в парке Эспланада было съедено более 15 000 бургеров», — рассказал главный организатор фестиваля Эдгарс Свенцс.
Накануне фестиваля состоится отбор участников соревнований по скоростному поеданию бургеров. Во время самого фестиваля самые быстрые едоки встретятся в полуфиналах и финале, чтобы определить «Самого быстрого едока бургеров Латвии».
Для семей с детьми будет работать специальная детская зона с развлечениями. На протяжении двух дней на территории фестиваля будут проходить шоу, выступления лучших латвийских DJ и конкурсы для зрителей.
Программа Riga Burger Festival 2026
1 августа
11:00 — Открытие территории фестиваля
11:30 — Торжественное открытие
12:00 — Викторина от Mežpils Alus
13:00 — Конкурс New York Burger Bun Challenge
15:00 — Первый полуфинал по скоростному поеданию бургеров
15:30 — Второй полуфинал
16:00 — Выступление дуэта Karakums
17:00 — Мастер-класс по грилю
19:00 — DJ-программа
23:00 — Завершение первого дня
2 августа
11:00 — Открытие территории фестиваля
13:00 — Викторина от Mežpils Alus
14:00 — Финал соревнований по скоростному поеданию бургеров
15:00 — Презентация жюри конкурса «Лучший бургер фестиваля»
18:00 — Церемония награждения и вручение премии «Лучший бургер фестиваля»
18:15 — Концерт Мартиньша Балодиса
21:00 — Закрытие фестиваля
Вход свободный.
Подробная информация — на официальной странице мероприятия.
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