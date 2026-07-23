«Мы делаем всё, чтобы с каждым годом фестиваль становился масштабнее и ярче. В прошлом году за два дня в парке Эспланада было съедено более 15 000 бургеров», — рассказал главный организатор фестиваля Эдгарс Свенцс.

Накануне фестиваля состоится отбор участников соревнований по скоростному поеданию бургеров. Во время самого фестиваля самые быстрые едоки встретятся в полуфиналах и финале, чтобы определить «Самого быстрого едока бургеров Латвии».