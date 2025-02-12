В центре Риги под трамвай попал человек (ДОПОЛНЕНО в 13.56)

Ceļu satiksmes negadījuma dēļ 13. janvāra iela pieturvieta apstājusies 1., 2., 5.,10. maršruta tramvaju kustība, abos virzienos. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) February 12, 2025

По словам очевидцев, человек выжил.

"Отбросило под колёса 1 трамвая, стоящего на противоположной стороне, но та водитель успела среагировать, не переехала. Удар был такой силы, думала - с машиной столкнулись", - сообщают очевидцы.

Движение трамваев было приостановлено в обоих направлениях, но уже восстановилось.

1., 2., 5.,10. maršruta tramvaju kustība atjaunota abos virzienos. Lūgums ņemt vērā, ka tramvaji brauc ar kavējumu. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) February 12, 2025

Фото: иллюстративное