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В субботу — ночь музеев: что будет?

© LETA 13 мая, 2025 10:25

История и культура 0 комментариев

Более 245 латвийских музеев и других участвующих в формировании общественной жизни организаций в субботу, 17 мая, пригласят посетителей на мероприятия Ночи музеев, сообщила специалист по общественным отношениям Министерства культуры Даце Визуле.

Вот уже в 21-й раз латвийские музеи принимают участие в международной акции, предлагая как бесплатный вход на экспозиции и выставки, так и специально подготовленные к этому вечеру мероприятия.

На организованной Министерством культуры пресс-конференции госсекретарь министерства Даце Вилсоне рассказала, что за 21 год ночь музеев с мероприятия, в котором принимают участие только музеи, переросла в событие, в которое вовлекаются многие другие организации, принимающие участие в формировании общественной жизни.

Она отметила, что наиболее широко в мероприятиях Ночи музеев представлены музеи Риги и Рижского региона, выразив при этом радость, что активными участниками акции являются и музеи из остальных регионов. Госсекретарь Минкульта рассказала, что одной из главных целей акции в Латвии была популяризация музеев и предоставление посетителям возможности получить о них первое представление, чтобы на его базе увеличить число посещений.

Вилсоне считает, что за прошедшие годы эта работа принесла свои плоды и музеи теперь пользуются спросом. Регулярные исследования сферы культурных услуг подтверждают, что в 2024 году по сравнению с предыдущим периодом число посетителей выросло на 30 000 человек.

Однако, по словам Вилсоне, посещение музеев еще не достигло того уровня, который предшествовал пандемии "Covid-19", пояснив, что в большей степени это связано с зарубежными посетителями, так как изменилась структура посетителей. "Посещаемость местным населением радует и стабильна", - отметила Вилсоне.

В Ночи музеев примет участие и Национальный музей истории Латвии. Заместитель директора по научной работе Том Кикутс рассказал, что после долгого перерыва акция вновь пройдет в Рижском замке, так как в прошлом году музей съехал из временных помещений на бульваре Бривибас, 32, в Риге.

Кикутс отметил, что в этом году в первый и последний раз Рижский замок можно будет увидеть без экспозиций: акцент будет сделан на Рижском замке как на архитектурной и исторической ценности.

Кроме того, в Ночь музеев можно будет впервые осмотреть древности, добытые в ходе недавних археологических раскопок. В часовне Рижского замка в сотрудничестве с Музыкальной академией им. Язепа Витолса прозвучит музыка в стиле барокко, а на четвертом этаже пройдет дискотека латышских песен. Различные мероприятия в Ночь музеев запланированы также в отделениях Национального музея истории Латвии - в Даудери и Музее народного фронта.

Посетители Лимбажского музея в этом году смогут посмотреть несколько выставок, например, об истории общественного транспорта. Также будет доступен к осмотру реконструированный зал автора гимна Латвии Карлиса Бауманиса, где можно будет увидеть, например, принадлежавшие ему книги. Кроме того, в Лимбажи состоится зеленый бал.

Директор Музея оккупации Латвии Солвита Виба подчеркнула, что девизом Ночи музеев в Музее оккупации станет "Истории наших ценностей: свобода". Среди прочего музей подготовил специальную программу для детей с участием персонажа в виде медвежонка, который расскажет о сложных вопросах. В Ночь музеев также можно будет ознакомиться с выставкой художника Вилниса Хейнрихсонса о войне в Украине "Второе пришествие".

В Ночи музеев в качестве спонсора принимает участие и ГАО "Latvijas Loto" с акцией "Лотерея старины", доходы от которой пойдут на восстановление культурных памятников.

В Европе 18 мая отмечается Международный день музеев, впервые объявленный Международным советом музеев (ICOM) в 1977 году. Латвия отмечает этот день с 1978 года.
 

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