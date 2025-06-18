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В США распустили рабочую группу по стратегиям давления на Россию

© Deutsche Welle 18 июня, 2025 08:46

Мир 0 комментариев

Созданная весной межведомственная группа, задачей которой была разработка стратегий принуждения России к мирным переговорам, прекратила работу несколько недель назад, пишет Reuters.

По данным Reuters, в Вашингтоне прекратила работу межведомственная рабочая группа, созданная весной с целью разработки стратегий давления на Россию для ускорения переговоров об окончании войны в Украине. Группа была фактически распущена в прошедшие несколько недель, передает агентство во вторник, 17 июня, со ссылкой на трех официальных лиц США.

Меры в отношении стран бывшего СССР, Восточной Европы и Азии

В рабочей группе среди прочего обсуждались меры по усилению давления на страны бывшего СССР, Восточной Европы и Азии, которые помогают России обходить санкции и зарабатывать на экспорте. В конце мая деятельность группы фактически сошла на нет, поскольку ее участникам стало ясно, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в принятии более конфронтационной позиции в отношении Москвы, отметили источники агентства.

Задача рабочей группы становилась все менее актуальной по мере того, как Трамп разочаровывался в усилиях по мирному урегулированию в Украине, которые не принесли никаких прорывов, пишет далее Reuters. По его данным, последним ударом по деятельности межведомственной группы стало увольнение около трех недель назад большинства членов Совета национальной безопасности (СНБ), включая команду, непосредственно занимавшуюся проблемами войны в Украине.

Группу координировал Совет нацбезопасности

Помимо высокопоставленных сотрудников СНБ, которые координировали деятельность группы, в нее входили представители Госдепартамента, министерств финансов и обороны, а также разведывательных ведомств. Знал ли лично Дональд Трамп о создании рабочей группы и о ее роспуске, не уточняется.

Как указывает агентство, роспуск рабочей группы, о существовании которой ранее не сообщалось, вероятно, усилит обеспокоенность европейских союзников по поводу умиротворяющего тона Трампа в отношении РФ и его нежелания выражать полную поддержку Украине перед саммитом НАТО в конце июня.

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