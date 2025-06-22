В шутку или всерьез? В соцсети предлагают перенести Янов день — куда и зачем?

Вот и пользователь с ником NK пишет в соцсети "Х": "Предлагаю Янов день и его празднование перенести на 20-21 июня, когда бывает настоящее солнцестояние!".

Судя по тому, что в комментариях автор поста предлагает выдвинуть такую инициативу на портал ManaBalss.lv, скорее представляется, что это вполне серьезная задумка. А что говорят комментаторы?

- Судя по ежегодным обязательным жарким дискуссиям только о правильных / самых правильных и неправильных названиях, примерно можно себе представить, с каким успехом могут быть приняты такие предложения :)

- Пока ты "предлагаешь", другие давно уже празднуют солнцестояние. Так сказать, есть брехуны, а есть деятели.

- Было бы неплохо, очень неплохо, но тогда снова надо действовать в масштабах всей Балтии. Эстония ведь не будет переносить свой День Победы с 23 июня. К тому же беспорядок с выходными повредит экономическим связям, если у одних есть выходной, а у других нет. Латвийская экономика не так велика, чтобы позволить себе это.

- Тогда именины Лигам и Янисам нужно тоже перенести...

- Нет, даты именин надо оставить как есть. Наконец Янисы и Лиги смогут получить на именины настоящие подарки, а не ежегодный комплект. Каждый год в подарок венок и пиво - знаете, как это раздражает?

- Предлагаю вообще отменить!

- Рекомендую перенести соответственно погоде. Чтобы ни холода, ни дождя.

- Не надо переносить, продлить над! Вот, я это сказала, потому что лентяйка, особенно вчера и сегодня, и буду лениться еще два дня, ничего с этой экономикой не случится, зато я отдохну.

- Небомжи празднуют с 21-го по 24-е.