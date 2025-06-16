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В России возбудят уголовное дело против 8-летнего ребёнка: залил Вечный огонь

Редакция PRESS 16 июня, 2025 16:09

Мир 0 комментариев

В российском поселке Семибратово Ярославской области 8-летний мальчик в День России залил Вечный огонь водой из-под стоявших рядом с мемориалом цветов. Этот поступок был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, назвав случившееся «осквернением» символа воинской славы. Такое действие может быть наказано по части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за «реабилитацию нацизма», с максимальным сроком наказания — до 3 лет лишения свободы.

В МВД сообщили, что удалось установить личность ребенка — это мальчик 2017 года рождения. С ним и его законными представителями была проведена «профилактическая беседа», на которой выяснили причины поступка, однако ведомство не раскрывает подробности. Материалы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. По информации источника «Рен ТВ», мальчик страдает аутизмом и, увидев огонь, решил, что начался пожар, поэтому потушил пламя. На записи видно, как он подъезжает на велосипеде к памятнику, берет бутылку с водой и заливает огонь.

Этот инцидент не является первым подобным случаем. В январе 2025 года Следственный комитет Кингисеппского района Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту «реабилитации нацизма» после того, как трое школьников 10-11 лет потушили Вечный огонь на мемориале «Роща пятисот». Жалобу подал глава района.

В декабре 2024 года заявление на двух школьников (11 и 12 лет), которые потушили Вечный огонь снежками, подали чиновники администрации Коврова Владимирской области. Нарушителей нашли, а с ними и их родителями провели беседу в Следственном комитете. В феврале 2025 года аналогичное заявление подал мэр Березников Пермского края. В этих случаях возбуждения уголовных дел не последовало.

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