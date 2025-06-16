В России возбудят уголовное дело против 8-летнего ребёнка: залил Вечный огонь

В МВД сообщили, что удалось установить личность ребенка — это мальчик 2017 года рождения. С ним и его законными представителями была проведена «профилактическая беседа», на которой выяснили причины поступка, однако ведомство не раскрывает подробности. Материалы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. По информации источника «Рен ТВ», мальчик страдает аутизмом и, увидев огонь, решил, что начался пожар, поэтому потушил пламя. На записи видно, как он подъезжает на велосипеде к памятнику, берет бутылку с водой и заливает огонь.

Этот инцидент не является первым подобным случаем. В январе 2025 года Следственный комитет Кингисеппского района Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту «реабилитации нацизма» после того, как трое школьников 10-11 лет потушили Вечный огонь на мемориале «Роща пятисот». Жалобу подал глава района.

В декабре 2024 года заявление на двух школьников (11 и 12 лет), которые потушили Вечный огонь снежками, подали чиновники администрации Коврова Владимирской области. Нарушителей нашли, а с ними и их родителями провели беседу в Следственном комитете. В феврале 2025 года аналогичное заявление подал мэр Березников Пермского края. В этих случаях возбуждения уголовных дел не последовало.