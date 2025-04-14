В Рижском зоопарке родились тигрята: их начинают выпускать на прогулки

Оба тигренка - самки, и это первые детеныши этой пары.

Рижский зоопарк придерживается современных методов содержания представителей семейства кошачьих, позволяя им максимально сохранять и развивать природные инстинкты. Детенышей не берут на руки и не приучают к присутствию людей, чтобы они могли развить в себе инстинкты хищников.

Мать тщательно оберегает детенышей от посторонних взглядов, поэтому до сих пор они проводили дни в помещениях, где их не могли видеть посетители. С сегодняшнего дня подросших тигрят будут выпускать на прогулочную площадку.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигров и одна из самых редких больших кошек в мире. В дикой природе они встречаются только в лесах Дальнего Востока - в основном в России и Китае. Амурские тигры находятся под угрозой исчезновения, и их численность в дикой природе составляет менее 500 особей. Чтобы помочь сохранить здоровую популяцию в неволе, Рижский зоопарк участвует в программе Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов по разведению амурских тигров.

Руководитель Рижского зоопарка Янис Рудзитис отметил, что рождение тигрят - не только трогательное и радостное событие, но и большая ответственность и свидетельство многолетней работы зоопарка по сохранению вида. На сегодняшний день это единственные тигрята в Балтии, и каждое такое событие важно для будущего этого исчезающего вида.

Сегодня в 13:00 в зоопарке будет открыт обновленный вольер для тигров.