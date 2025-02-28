В рижском «оазисе югенд-стиля» горит дом!

Напомним что этот район называется в Риге "Тихим центром и в нем находится много исторических зданий югенд стиля.
Пользователь Фейсбук Татьяна на своей страничке бьет тревогу: "пожар в тихом центре! Горит крыша жилого дома. Снизу кажется, что это крыша на Рупниецибас, 3. LETA сообщает, что на Виландес, это соседняя улица. Пожарные уже прибыли, но дым все гуще"...
Напомним что этот район называется в Риге "Тихим центром и в нем находится много исторических зданий югенд стиля.
Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскар Аболиньш по результатам конкурса возглавит Центр кризисного управления (ЦКУ), сообщили агентству ЛЕТА в Кабинете министров.
Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскар Аболиньш по результатам конкурса возглавит Центр кризисного управления (ЦКУ), сообщили агентству ЛЕТА в Кабинете министров.
В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, но пламя достаточно быстро удалось локализовать.
В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, но пламя достаточно быстро удалось локализовать.
Выступая в передаче Press klubs председатель националистической организации Austošā Saule, писатель, теоретик и земессарг Райвис Зелтитс предложил более эффективный способ интеграции русскоязычных, чем вкладывание миллионов в бесполезный Фонд общественной интеграции.
Выступая в передаче Press klubs председатель националистической организации Austošā Saule, писатель, теоретик и земессарг Райвис Зелтитс предложил более эффективный способ интеграции русскоязычных, чем вкладывание миллионов в бесполезный Фонд общественной интеграции.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений. На купюрах могут появится либо выдающиеся личности европейского масштаба, либо различные участки рек и виды птиц. Эскизы новых евробанкнот могут появиться уже в 2026 году, а введены в оборот — еще через несколько лет. Зачем же понадобилось отказываться от уже привычных всем мостов и окон в различных архитектурных стилях и изобретать что-то новое?
Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений. На купюрах могут появится либо выдающиеся личности европейского масштаба, либо различные участки рек и виды птиц. Эскизы новых евробанкнот могут появиться уже в 2026 году, а введены в оборот — еще через несколько лет. Зачем же понадобилось отказываться от уже привычных всем мостов и окон в различных архитектурных стилях и изобретать что-то новое?
Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе в четвертом квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, сокращение ВВП составило 0,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе в четвертом квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, сокращение ВВП составило 0,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Средняя стоимость проезда на поезде в Латвии в прошлом году выросла на 22 % - с 1,61 евро до 1,97 евро, сообщила LETA.
Средняя стоимость проезда на поезде в Латвии в прошлом году выросла на 22 % - с 1,61 евро до 1,97 евро, сообщила LETA.
Автобус фирмы «Ecolines» частично сгорел в пятницу в Кемери на Вентспилсском шоссе, но пассажиры не пострадали, выяснило информационное агентство LETA.
Автобус фирмы «Ecolines» частично сгорел в пятницу в Кемери на Вентспилсском шоссе, но пассажиры не пострадали, выяснило информационное агентство LETA.