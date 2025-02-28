В рижском «оазисе югенд-стиля» горит дом!

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений. На купюрах могут появится либо выдающиеся личности европейского масштаба, либо различные участки рек и виды птиц. Эскизы новых евробанкнот могут появиться уже в 2026 году, а введены в оборот — еще через несколько лет. Зачем же понадобилось отказываться от уже привычных всем мостов и окон в различных архитектурных стилях и изобретать что-то новое?