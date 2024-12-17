В Риге пройдет большой концерт рэпера «T-Fest»

Кирилл «T-Fest» Незборецкий – популярный хип-хоп артист родом из города Черновцы (Украина) и основатель лейбла «Lemniskata». За время своей карьеры записал и выпустил шесть студийных альбомов и десятки синглов.

Основную популярность набрал в 2017 году после дебютного релиза «0372». Такие работы, как «Соври мне», «Papi», «Иностранец», «Улети», «Ламбада», «Как дела» и многие другие были на первых местах музыкальных чартов. «T-Fest» выпустил 23 клипа, которые суммарно собрали более 480 миллионов просмотров на YouTube.

На официальном YouTube-канале артиста и на всех стриминговых площадках весь последний год выходили новые работы. В мае музыкант выложил новую совместную работу со Скриптонитом под названием «Ага, ну»

В июле этого года рэпер собрал полную концертную площадку в Кишиневе «Arena Chișină», куда приехало более четырех тысяч человек с разных стран. На концерте в Риге «T-Fest» вместе со своим лайв бендом исполнит свои лучшие работы, а также представит абсолютно новый материал.

Подробная информация о концерте и покупка билетов доступна на официальном сайте мероприятия www.t-fest.lv.