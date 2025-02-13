В результате пожара в Мадоне погиб человек

Спасатели получили вызов в Мадону, где в трехэтажном жилом доме горела квартира площадью 25 квадратных метров. Два человека были спасены со второго этажа здания, еще три человека спасены из соседних квартир. В результате пожара один человек погиб.

Ночью также поступил вызов в Балдонскую волость Кекавского края, где горели второй и третий этажи трехэтажного дома, а также крыша и чердак на площади 350 квадратных метров.

Восемь человек были эвакуированы из здания до прибытия спасателей. На месте происшествия продолжаются работы.

За прошедшие сутки в ГПСС поступило 40 вызовов - 11 на пожаротушение, 18 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.