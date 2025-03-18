В Rail Baltica нахимичили с цифрами так, что глаза на лоб лезут: 51 млн. пассажиров в год — где бы их взять?

Никто не может объяснить, как может быть такой разброс в данных. Но я могу, это данные, которые были приведены для того, чтобы сделать проект Rail Baltica прибыльным при стоимости, которая и так трагически высока. Это необходимо для того, чтобы получить поддержку ЕС, потому что ЕС не будет финансировать убыточный проект.

В результате завышенные пассажиропотоки выливаются и в технические требования, ведь для того, чтобы обслуживать такое количество пассажиров, необходимо строить здания, станции, терминалы.

Таким образом, с одной платформы Rail Baltica, примыкающей к терминалу Рижского аэропорта, все раздулось до таких размеров, что станция Rail Baltica-Аэропорт стала больше терминала самого аэропорта. Уже на 2026 год предусмотрена пропускная способность в 64 поезда в день!

Таков результат, когда ни министры, ни премьер-министр, ни президент Эдгар Ринкевичс, похоже, ничего не знают о крупнейшем инфраструктурном объекте века в Латвии.

Теперь около 1 миллиарда евро будет влито только в бетон на станциях, тогда как в 100 раз полезнее было бы вложить эти деньги в основной маршрут.

Из-за этого политического невежества все жители Риги и Латвии на 100% стали заложниками ситуации".

Чтобы понять весь трагифарс ситуации, напомним, что депутат Сейма Андрис Кулбергс вообще то возглавлял парламентскую комиссию по расследованию дела Rail Baltic. И, как видите, даже он в недоумении разводит руками - как же так можно. А вот так! Потому что.