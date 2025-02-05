Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 5. Февраля Завтра: Agate, Selga, Silga, Sinilga
Доступность

В прошлом году СГБ также проводила беседы с теми, кто угрожал латвийским чиновникам

© LETA 5 февраля, 2025 10:45

ЧП и криминал 0 комментариев

В прошлом году, как и в предыдущем, Служба государственной безопасности (СГБ) вела беседы профилактического характера с гражданами, которые угрожали охраняемым должностным лицам Латвии, говорится в отчете о деятельности СГБ.

СГБ также за защиту высших государственных должностных лиц. В прошлом году СГБ обеспечила постоянную охрану спикера Сейма и премьер-министра. Служба также организовывала меры безопасности во время визитов в Латвию высокопоставленных иностранных чиновников. Военная полиция обеспечивает безопасность президента.

В 2024 году служба продолжала оценивать заявления против должностных лиц в интернет-среде, чтобы выявить риски для безопасности должностных лиц, находящихся под защитой службы. При выявлении угроз насилия служба проводила ситуационные исследования, чтобы определить и устранить возможность реальной угрозы. В некоторых случаях СГБ вела беседы с теми, кто угрожал, и предупреждала их об уголовной ответственности в случае осуществления угрозы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Туман и скользко: погода на четверг

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг во многих регионах Латвии ожидаются снег, дождь и туман, в то время как в Курземе будет светить солнце, сообщают синоптики.

В четверг во многих регионах Латвии ожидаются снег, дождь и туман, в то время как в Курземе будет светить солнце, сообщают синоптики.

Читать
Загрузка

Мы готовы к отключению от БРЭЛЛ, но нельзя исключать провокаций: Ринкевич

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

Страны Балтии максимально подготовились к тому, чтобы отключиться от совместной энергосистемы c Россией, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединиться к единой европейской электросети, но нельзя исключать провокаций, заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич.

Страны Балтии максимально подготовились к тому, чтобы отключиться от совместной энергосистемы c Россией, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединиться к единой европейской электросети, но нельзя исключать провокаций, заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич.

Читать

В Риге хотят запретить азартные игры почти на всей территории: но подгадали принятие закона под новый созыв

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

Согласно недавно разработанному законопроекту Рижской думы, в столице планируется запретить азартные игры практически на всей территории города.

Согласно недавно разработанному законопроекту Рижской думы, в столице планируется запретить азартные игры практически на всей территории города.

Читать

Там ступа с Бабою-Ягой: дом на Лачплеша — настоящий образец арт-нуво начала ХХ века

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Едешь себе по родному городу, благополучно застреваешь в пробке, образовавшейся на съезде с моста и вдруг видишь: над головой — Баба-Яга в ступе (или без?) летит, метелкой помахивает, хитро помигивает… Чур, меня! 

Едешь себе по родному городу, благополучно застреваешь в пробке, образовавшейся на съезде с моста и вдруг видишь: над головой — Баба-Яга в ступе (или без?) летит, метелкой помахивает, хитро помигивает… Чур, меня! 

Читать

Cамый массовый расстрел в истории Швеции: уже 10 погибших в школе

Мир 14:20

Мир 0 комментариев

В шведском городе Эребру в результате стрельбы в школе по меньшей мере 10 погибших и 15 раненых, сообщает местное издание SVT.

В шведском городе Эребру в результате стрельбы в школе по меньшей мере 10 погибших и 15 раненых, сообщает местное издание SVT.

Читать

Начала работать единая платформа балансировки электроэнергии стран Балтии

Новости Латвии 13:55

Новости Латвии 0 комментариев

Начала работу единая платформа балансировки мощности электроэнергетических систем стран Балтии - во вторник состоялись первые аукционы, сообщила литовская компания "Litgrid".

Начала работу единая платформа балансировки мощности электроэнергетических систем стран Балтии - во вторник состоялись первые аукционы, сообщила литовская компания "Litgrid".

Читать

Испанцев в Адажи буквально тошнит: иностранные солдаты жалуются на латвийские условия

Важно 13:44

Важно 0 комментариев

Испанские СМИ только что сообщили об обеспокоенности солдат ситуацией, в которой они оказались в Латвии. Ассоциация солдат и морских пехотинцев (ATME) бьет тревогу — испанские солдаты, дислоцированные в Латвии, вынуждены работать в неадекватных условиях и подвергают свое здоровье риску. Основная претензия касается неподходящей для зимы одежды, но особенно отмечается работа на базе в Адажи. Там, как утверждают в ассоциации, солдатам приходится ремонтировать технику в непроветриваемых помещениях, без защитных касок, сообщает телеканал TV3.

Испанские СМИ только что сообщили об обеспокоенности солдат ситуацией, в которой они оказались в Латвии. Ассоциация солдат и морских пехотинцев (ATME) бьет тревогу — испанские солдаты, дислоцированные в Латвии, вынуждены работать в неадекватных условиях и подвергают свое здоровье риску. Основная претензия касается неподходящей для зимы одежды, но особенно отмечается работа на базе в Адажи. Там, как утверждают в ассоциации, солдатам приходится ремонтировать технику в непроветриваемых помещениях, без защитных касок, сообщает телеканал TV3.

Читать