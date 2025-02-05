В прошлом году СГБ также проводила беседы с теми, кто угрожал латвийским чиновникам

СГБ также за защиту высших государственных должностных лиц. В прошлом году СГБ обеспечила постоянную охрану спикера Сейма и премьер-министра. Служба также организовывала меры безопасности во время визитов в Латвию высокопоставленных иностранных чиновников. Военная полиция обеспечивает безопасность президента.

В 2024 году служба продолжала оценивать заявления против должностных лиц в интернет-среде, чтобы выявить риски для безопасности должностных лиц, находящихся под защитой службы. При выявлении угроз насилия служба проводила ситуационные исследования, чтобы определить и устранить возможность реальной угрозы. В некоторых случаях СГБ вела беседы с теми, кто угрожал, и предупреждала их об уголовной ответственности в случае осуществления угрозы.