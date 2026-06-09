В Португалии установлен рекорд рождаемости благодаря матерям-иммигранткам

В 2025 году в Португалии было зарегистрировано 87 130 родов, что на 3 071 больше, чем в 2024 году, согласно данным Национальной программы неонатального скрининга (PNRN), опубликованным в понедельник Национальным институтом статистики (INE).

Публикация статистики родов показывает, что страна вернулась к траектории роста, прерванной в период с 2023 по 2024 год, и снова вышла на темпы увеличения, зафиксированные в 2022-м.



При этом отмечается рост доли родов у женщин с иностранным гражданством в Португалии с 26,3 % в 2024 году до 28,8 % в 2025-м. Эти женщины в основном проживают в Алгарве и Большом Лиссабоне, регионах, где в последние годы существенно растет число иммигрантов.

Женщины с гражданством Бразилии по-прежнему играют заметную роль, на их долю приходится 10,5% от общего числа родов, произошедших в Португалии в прошлом году.