В Польше сотрудница клининговой компании систематически травила коллегу химикатами. ВИДЕО

Она обратилась к врачам, которые сообщили ей о повреждении внутренних органов. Оказалось, что коллега угощала ее едкими химикатами, подмешивая их прямо в чай. В итоге 56-летнюю женщину задержали.

Факт отравления доказали кадры со скрытой камеры. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.