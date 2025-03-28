В Польше сотрудница клининговой компании систематически травила коллегу химикатами. ВИДЕО

Она обратилась к врачам, которые сообщили ей о повреждении внутренних органов. Оказалось, что коллега угощала ее едкими химикатами, подмешивая их прямо в чай. В итоге 56-летнюю женщину задержали.
Факт отравления доказали кадры со скрытой камеры. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.
У офисных работников новая фобия: сотрудница клининговой компании систематически травила коллегу химикатами, подливая их в чай— Дождь (@tvrain) March 27, 2025
В Варшаве 51-летняя женщина внезапно начала жаловаться на плохое самочувствие на работе. Она обратилась к врачам, которые сообщили ей о повреждении… pic.twitter.com/t4Ymb10zYs