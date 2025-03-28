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В Польше сотрудница клининговой компании систематически травила коллегу химикатами. ВИДЕО

Редакция PRESS 28 марта, 2025 13:49

ЧП и криминал 0 комментариев

Twitter/X

У офисных работников новая фобия: сотрудница клининговой компании систематически травила коллегу химикатами, подливая их в чай. В Варшаве 51-летняя женщина внезапно начала жаловаться на плохое самочувствие на работе, сообщает "Дождь".

Она обратилась к врачам, которые сообщили ей о повреждении внутренних органов. Оказалось, что коллега угощала ее едкими химикатами, подмешивая их прямо в чай. В итоге 56-летнюю женщину задержали.

Факт отравления доказали кадры со скрытой камеры. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

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Управление частью рижских парковок перешло к эстонцам: нам обещают изменения

Важно 14:55

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Девелопер недвижимости Linstow Baltic заключил договор о стратегическом сотрудничестве с компанией по управлению парковками Snabb, которая начнет свою деятельность в Латвии весной этого года, пишут Delfi.

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Бывший исполнительный директор ЧМ Европы по баскетболу Яниченок за ДТП в нетрезвом виде предстанет перед судом

Важно 14:45

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Госполиция (ГП) на этой неделе затребовала у прокуратуры предъявление обвинений бывшему исполнительному директору чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин 2025 года Кристапу Яниченоку за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения, выяснило агентство LETA.

Госполиция (ГП) на этой неделе затребовала у прокуратуры предъявление обвинений бывшему исполнительному директору чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин 2025 года Кристапу Яниченоку за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения, выяснило агентство LETA.

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«Молодёжка моя…» 80 лет назад вышел первый номер легендарной латвийской газеты

История и культура 14:34

История и культура 0 комментариев

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28 марта 1945 года в Риге силами фронтовой бригады газеты «Комсомольская правда» и молодыми латвийскими журналистами вышел первый номер газеты «Советская молодежь».

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Латвия больше не получит денег ЕС на строительство новых дорог: где будем брать финансирование

Важно 14:22

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В дальнейшем для Латвии будет доступно вдвое меньше европейского финансирования на строительство автодорог. Председатель правления «Latvijas valsts ceļi» Мартиньш Лаздовскис в передаче TV3 «900 секунд» отметил, что впредь придется принимать сложные решения и сосредоточиться на сохранении и обслуживании уже существующих дорог, чтобы не допустить ухудшения их конструкции.

В дальнейшем для Латвии будет доступно вдвое меньше европейского финансирования на строительство автодорог. Председатель правления «Latvijas valsts ceļi» Мартиньш Лаздовскис в передаче TV3 «900 секунд» отметил, что впредь придется принимать сложные решения и сосредоточиться на сохранении и обслуживании уже существующих дорог, чтобы не допустить ухудшения их конструкции.

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В Мьянме и Таиланде произошло сильное землетрясение. ФОТО

Важно 14:20

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В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла. Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. Жители бывшей столицы Мьянмы Янгон рассказали, что люди в панике выбегали из домов на улицы.

В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла. Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. Жители бывшей столицы Мьянмы Янгон рассказали, что люди в панике выбегали из домов на улицы.

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Рекордные убытки в airBaltic, но почему-то все молчат: Евгений Гомберг

Важно 14:13

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"Очередные новости от airBaltic почему-то прошли незамеченными. «Письмо попало в спам», почему нам не сказали, что срезали 5% рейсов» - правительство скандалило на всю деревню. И тут в начале марта компания опубликовала отчёт за 2024 год с убытками 118,803 миллионов евро, если не ошибаюсь, рекордные убытки, не считая ковидных. А правительство и пресса – ни слова", - пишет в Фейсбуке бизнесмен Евгений Гомберг.

"Очередные новости от airBaltic почему-то прошли незамеченными. «Письмо попало в спам», почему нам не сказали, что срезали 5% рейсов» - правительство скандалило на всю деревню. И тут в начале марта компания опубликовала отчёт за 2024 год с убытками 118,803 миллионов евро, если не ошибаюсь, рекордные убытки, не считая ковидных. А правительство и пресса – ни слова", - пишет в Фейсбуке бизнесмен Евгений Гомберг.

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Открывается сезон ремонта дорог: где будут чинить в этом году?

Новости Латвии 14:08

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году в Латвии работы будут идти на более чем 600 километрах государственных дорог, сообщили агентству ЛЕТА представители государственного предприятия "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В этом году в Латвии работы будут идти на более чем 600 километрах государственных дорог, сообщили агентству ЛЕТА представители государственного предприятия "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

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