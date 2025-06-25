В Палангу, где сбываются мечты: откройте магическую сторону Балтийского побережья Надо ехать! Редакция PRESS 25 июня, 2025 13:07 Надо ехать!

Паланга – это не только море, янтарь и закаты. Это место, где рождаются легенды и исполняются желания. Говорят: если сильно захотеть, то все сбудется. Познакомьтесь с 6 местами, где мечты становятся явью.

1. Аллея графов Тышкевичей – для удачи и вдохновения

Историческая прогулочная зона, наполненная атмосферой XIX века. Погладьте бронзового пса – к удаче, прикоснитесь к трости графа – к успеху в делах.

2. Мост в море – доска желаний

470 метров прямо в Балтику. На конце – доска пожеланий. Напишите свое и отпустите в волны. Море слышит.

3. Юрате и Каститис – сила любви

Скульптура о легендарной любви богини и рыбака. Здесь мечтают о чувствах, семье и счастье.

4. Оздоровительная тропа Labrytys – для силы и здоровья

Прогулка среди сосен под шум прибоя помогает телу и душе. Произнесите свое желание о здоровье — и верьте в результат.

5. Гора Бируте – там, где сбываются желания

21 метр над уровнем моря, с видом на Балтику. Произнесите желание трижды – и море вас услышит.

6. Три девушки в Швянтойи – для свободы и перемен

Скульптура в дюнах, символ надежды и свободы. Хотите перемен? Придите и попросите их взглядом.

Где остановиться и поесть в Паланге?

После таких приключений хочется уюта. Паланга предлагает широкий выбор жилья – от роскошных спа-отелей и апартаментов с видом на море до гостевых домов в сосновом лесу.

Подойдет и для романтиков, и для семей, и для компаний.

Кулинарный выбор не менее впечатляющий: рестораны с морепродуктами, традиционная литовская кухня, пиццерии, кафе и веганские меню.

Паланга ждет – гостеприимная, вдохновляющая и открытая. А может, именно здесь осуществится ваша мечта?

www.visit-palanga.lt/ru/