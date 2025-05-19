В «Ориго» мать с ребёнком застряли в лифте: пришлось вызывать спасателей

Комментарии пользователей:

Laura.Roze Ну, смех на фоне вообще неуместен. Надеюсь, все закончилось хорошо.



Ирачк Но кто установил этот лифт?



Павел Возможно, в Риге перед выборами в местные власти. Супер, внк.

Екатерина Буркевич Капец! Там же парилка в этой стеклянной клетке...



julijabruno Лет 13 назад, передо мной с коляской (с ребенком), пропустила человека в специализированной коляске, и они застряли, это ужасно, ничего не изменилось

Ilze Erge Пиздц большой. Да, другие родители тоже застряли в лифте. Сумасшедшие. Наш господь любит так и весь народ и страну, людей.



Сергей Мартынов А вызвать обслуживающую фирму по лифтам, чтобы вытащили людей, чем ломать лифт.

ineseviksnite Нужно держать кнопку до конца, если отпустишь, то останешься внутри и ничего не сможешь сделать, кроме как держать кнопку снаружи.



user1326358737955 а стекло разбить? не судьба..пускай жарятся да?