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В «Ориго» мать с ребёнком застряли в лифте: пришлось вызывать спасателей

Редакция PRESS 19 мая, 2025 21:26

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Один из наших читателей прислал нам видео. Сами посмотрите на него:

 
Комментарии пользователей:
Laura.Roze Ну, смех на фоне вообще неуместен. Надеюсь, все закончилось хорошо.

Ирачк Но кто установил этот лифт?

Павел Возможно, в Риге перед выборами в местные власти. Супер, внк.
Екатерина Буркевич Капец! Там же парилка в этой стеклянной клетке...

julijabruno Лет 13 назад, передо мной с коляской (с ребенком), пропустила человека в специализированной коляске, и они застряли, это ужасно, ничего не изменилось
Ilze Erge Пиздц большой. Да, другие родители тоже застряли в лифте. Сумасшедшие. Наш господь любит так и весь народ и страну, людей.

Сергей Мартынов А вызвать обслуживающую фирму по лифтам, чтобы вытащили людей, чем ломать лифт.
ineseviksnite Нужно держать кнопку до конца, если отпустишь, то останешься внутри и ничего не сможешь сделать, кроме как держать кнопку снаружи.

user1326358737955 а стекло разбить? не судьба..пускай жарятся да?

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Комментарии (0) 26 реакций
Комментарии (0) 26 реакций
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