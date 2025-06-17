В Огре водитель на BMW съехал в реку с тротуара — спасателей пришлось дожидаться на крыше машины

Сигнал о происшествии поступил около 20:21. Прибывшие на место спасатели обнаружили автомобиль примерно в 30 метрах от берега. Один человек был эвакуирован с крыши машины, второй выбрался самостоятельно ещё до прибытия служб. На помощь также пришли очевидцы — они добрались до затонувшего автомобиля на лодке.

Снятые очевидцами видеозаписи показывают, как сначала на крыше автомобиля находятся двое молодых людей. Вскоре женщина начинает плыть к берегу, а мужчину поднимают в лодку. Оба пострадавших были переданы медикам.

По свидетельствам очевидцев, автомобиль въехал в воду намеренно. Один из прохожих пытался остановить водителя, но тот проигнорировал предупреждение и выехал на тротуар, нарушив правила дорожного движения. Инцидент привлёк большое количество наблюдателей, собравшихся у берега.

Угрозы загрязнения окружающей среды не выявлено. Работы на месте продолжаются.

