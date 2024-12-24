В ночь на среду и в первый день Рождества на побережье — сильный ветер

Ночью небо местами прояснится и в некоторых районах ожидаются небольшой дождь, мокрый снег и снег. Ночью постепенно усилится юго-западный, западный ветер, который со второй половины ночи на побережье станет порывистым.

Воздух остынет до 0...-5 градусов.

В Риге большую часть ночи будет пасмурно, временами ожидается небольшой дождь. Ветер - юго-западный от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит от +1 до +2 градусов.

В среду ожидается пасмурная погода, во многих районах пройдут небольшие дожди. Дороги на отдельных участках по-прежнему будут скользкими. Днем местами сохранится туман.

Умеренный юго-западный, западный ветер на морском побережье в порывах усилится до 15-16 метров в секунду, а максимальная температура воздуха ожидается в пределах +1...+6 градусов.

В Риге и днем будет преимущественно пасмурно, временами ожидаются небольшие дожди и морось. Сохранится умеренный юго-западный, западный ветер, температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов.