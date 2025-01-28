При лабораторном контроле PVD обнаружила в окорочках бройлеров бактерии «Salmonella Infantis».

Представители сервиса отмечают, что срок продажи бескостных окорочков бройлеров польского производства с номером партии "6450625871" истекли 13 января и больше не доступны в продаже.

PVD разместила информационную информацию о выявленном случае в Системе быстрого оповещения Европейского Союза (ЕС).

PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

