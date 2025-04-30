В Краславском крае задержан гражданин Латвии, перевозивший нелегальных мигрантов

На автодороге Константинова-Скудрики пограничники заметили минивэн "Volkswagen Sharan", которым управлял гражданин Латвии. При проверке автомобиля было установлено, что в его салоне находятся семь лиц азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство.

Против перевозчика начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 285.1 Уголовного закона об обеспечении возможности незаконного пребывания в Латвии для большого количества лиц.

Нелегальные мигранты принудительно отправлены назад в страну, из которой они въехали в Латвию.

В Вецсалиенской волости Аугшдаугавского края были замечены двое человек, которые незаконно пересекли государственную границу, и наряд пограничников был вынужден применить физическую силу, специальные приемы и служебную собаку для их задержания.