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В Краславском крае задержан гражданин Латвии, перевозивший нелегальных мигрантов

Редакция PRESS 30 апреля, 2025 12:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Valsts robežsardze

В понедельник пограничники задержали в Константиновской волости Краславского края гражданина Латвии, который перевозил в автомобиле семерых нелегальных мигрантов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

На автодороге Константинова-Скудрики пограничники заметили минивэн "Volkswagen Sharan", которым управлял гражданин Латвии. При проверке автомобиля было установлено, что в его салоне находятся семь лиц азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство.

Против перевозчика начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 285.1 Уголовного закона об обеспечении возможности незаконного пребывания в Латвии для большого количества лиц.

Нелегальные мигранты принудительно отправлены назад в страну, из которой они въехали в Латвию.

В Вецсалиенской волости Аугшдаугавского края были замечены двое человек, которые незаконно пересекли государственную границу, и наряд пограничников был вынужден применить физическую силу, специальные приемы и служебную собаку для их задержания.

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