В Кенгарагсе воришка ранил охранников магазина ножом

Вечером 26 апреля полиция получила вызов в торговый центр, где некий мужчина ранил сотрудников охраны и скрылся с места происшествия. Мужчина напал на охранников после того, как те задержали его за кражу в одном из магазинов.

В момент, когда сотрудники вели предполагаемого вора в помещение охраны, он достал нож и по очереди вонзил его в ноги охранникам. Оба сотрудника охраны с колотыми ранами были доставлены в медучреждение.

Полиция установила личность злоумышленника по записям с камер видеонаблюдения - это мужчина 1978 г. рожд., который уже имеет судимости за кражи и хранение наркотических веществ. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что он находится в одной из квартир в Латгальском предместье Риги.

С учетом имевшихся подозрений, что мужчина вооружен и опасен, в операции по его задержанию участвовали сотрудники батальона специального назначения, которые с применением спецсредств задержали злоумышленника.

В момент задержания мужчина находился под воздействием наркотических или психотропных веществ.

Полицейские выяснили, что во время побега мужчина выбросил использованный в момент преступления нож и куртку.

28 апреля к подозреваемому в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.

Фото: иллюстративное