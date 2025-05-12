В Кекавском крае задержана группа нелегальных мигрантов вместе с перевозчиком (ВИДЕО)

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции остановили транспортное средство с польскими номерами, за рулем которого был негражданин Латвии. У сотрудников возникли обоснованные подозрения, что этот транспорт перевозил нелегальных мигрантов, поэтому были приняты меры по их розыску.

Полицейские, воспользовавшись дроном, нашли группу из восьми человек, которая незаконно пересекла латвийско-белорусскую границу. Все задержанные переданы Госполиции и Государственной погранохране.

Полиция выражает благодарность местному жителю, предоставившему важную информацию о подозрительном транспортном средстве, и признает, что это сотрудничество позволило своевременно задержать как беженцев, так и их перевозчика. Стражи закона призывают население и впредь немедленно сообщать в полицию, если будут замечены подозрительные личности или транспортные средства.

(Фото - снимок экрана из видео Reģionālā pašvaldības policija)