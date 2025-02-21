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В Израиле взорвались три автобуса, власти подозревают попытку теракта

© BBC 21 февраля, 2025 11:15

Мир 0 комментариев

В Бат-Яме к югу от Тель-Авива в трех пустых автобусах произошли взрывы, которые власти расследуют как возможный теракт. По предварительным данным, пострадавших нет.

Еще в двух автобусах были найдены неразорвавшиеся взрывные устройства, уточнили в полиции, заверив, что «на месте происшествия работают большие отряды полиции, разыскивая подозреваемых».

Израильские СМИ сообщают, что министр транспорта Мири Регев распорядилась приостановить движение всех автобусов и железнодорожного транспорта, чтобы каждое транспортное средство можно было проверить на наличие там взрывных устройств, сообщают израильские СМИ.

Представитель полиции Арье Дорон сказал в интервью 12 каналу, что полиция продолжает прочесывать местность, а общественность должна быть начеку, чтобы не пропустить подозрительный пакет или предмет.

«Возможно, нам повезло, что террористы действительно установили таймеры не на тот время, — сказал он о взрывах в автобусах. — Но пока рано судить об этом».

На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден по меньшей мере один горящий на парковке автобус, над которым поднимается столб дыма.

По данным местных СМИ, на одном из неразорвавшихся самодельных взрывных устройств весом 5 кг было написано «Месть за Тулькарм» — в этом городе на Западном берегу израильские военные на днях провели контртеррористическую операцию.

Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что распорядился «повысить интенсивность» действий в лагерях беженцев на Западном берегу.

В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что главе правительства доложено о случившемся.

Власти призывают население избегать поездок в Бат-Ям и быть бдительными при обнаружении подозрительных предметов.

 

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