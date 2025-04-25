В Индре задержали контрабандистов и изъяли из двух машин 880 000 сигарет

В ходе проверки информации о незаконном обороте табачных изделий сотрудники правоохранительных органов Индрской волости остановили автомобиль Volvo XC70, которым управлял гражданин Латвии, и микроавтобус Volkswagen, в котором находились двое граждан Латвии.

В ходе досмотра автомобилей сотрудники полиции изъяли в общей сложности 880 тысяч сигарет с белорусскими акцизными марками.

Также было установлено, что водитель фургона имеет действующий запрет на вождение, а его водительские права недействительны.

В отношении граждан Латвии возбуждено уголовное дело за незаконный оборот табачных изделий, совершенный в крупном размере.

Все трое арестованы.