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В Иманте остались без электричества около 3500 клиентов «Sadales tīkls» (Дополнено)

© LETA 17 февраля, 2025 08:56

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LETA

В понедельник утром около 3500 клиентов оператора распределительной сети AS «Sadales tīkls» в Иманте (Рига) остались без электроэнергии, сообщили в компании.

В понедельник в 08:07 в электросети среднего напряжения был зафиксирован технологический сбой, из-за которого было нарушено электроснабжение около 3500 клиентов в районе проспекта Курземес, Ригондас гатве, улиц Клейсту и Слокас в Риге.

Оперативная группа «Распределительных сетей» приступила к локализации повреждений с целью скорейшего восстановления электроснабжения всех потребителей.

Причина отключения электроэнергии выясняется.

...В  районе 10 часов утра оператор распределительной сети AS «Sadales tīkls» сообщил о том, что он восстановил подачу электроэнергии клиентам в районе Иманта в Риге.

Отключение электроэнергии произошло из-за неисправности на кабельной линии напряжением 10 киловольт (кВ).

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