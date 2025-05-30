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В Финляндии завершили предварительное расследование по делу танкера, порвавшего якорем эстоно-финский энергокабель

Редакция PRESS 30 мая, 2025 21:07

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Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

Согласно версии следствия, в декабре 2024 года Eagle S намеренно повредило кабель Estlink 2, соединяющий энергетические системы двух стран, а также несколько телекоммуникационных линий. Предполагается, что одно из якорных устройств судна было сброшено и волочилось по морскому дну с целью вызвать разрушения инфраструктуры.

Судно, зарегистрированное на Островах Кука, было задержано финскими властями 25 декабря. В январе его арест был снят, поскольку дальнейшее удержание не требовалось для следственных действий. При этом трое старших членов экипажа остаются под следствием. Все они находятся в Финляндии и ограничены в передвижении.

По данным полиции, Eagle S может принадлежать так называемому теневому флоту, предположительно связанному с Россией и задействованному в обходе санкций.

Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе сообщил, что решение о предъявлении обвинения может занять от двух до трёх месяцев. Основная версия — диверсия, несмотря на появлявшиеся зимой сообщения о возможной версии несчастного случая.

«Мы по-прежнему рассматриваем это как умышленные действия», — подтвердил Сами Лииматайнен, руководитель расследования от Центральной криминальной полиции.

Он отметил, что ключевыми задачами следствия было установить, когда именно был сброшен якорь и можно ли доказать наличие умысла. Раскрывать детали собранных доказательств полиция не стала.

По словам Лииматайнена, степень умысла будет определяться в суде. Прокурор может как утвердить обвинение, так и изменить квалификацию преступления или вовсе его отклонить. Вся доказательная база дела включает тысячи страниц и преимущественно носит технический характер.

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