В Европе резко возросло число случаев заболевания сифилисом и гонореей

Европа становится очагом инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Об этом говорится в последнем ежегодном отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В 2023 году число случаев сифилиса и гонореи резко возросло, в то время как хламидиоз остается самой распространенной ИППП, а резистентная к антибиотикам гонорея представляет собой новую угрозу.

В 2023 году в странах Европейского союза, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии зарегистрировано около 100 000 случаев гонореи. Это на 31% больше, чем годом ранее, и более чем на 300% больше, чем в 2014 году, говорится в докладе.

Также увеличилось количество случаев сифилиса. В 2023 году зарегистрировано более 40 000 случаев этого заболевания, что на 13% больше, чем в 2022 году, и в два раза больше, чем в 2014 году.

Если гонорею не лечить, она может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая бесплодие и воспалительные заболевания органов малого таза. Сифилис, если его не лечить, может привести к долгосрочным осложнениям со стороны сердца и нервной системы, указывают в ECDC. Заболевание может передаваться от беременной женщины ребенку.

Хотя рост числа случаев хламидиоза, похоже, выровнялся, он остается самым распространенным бактериальным ИППП в Европе: в 2023 году зарегистрировано более 230 000 случаев, что на 13% больше, чем в 2014 году.

Почему наблюдается рост числа инфекций, передающихся половым путем?

По мнению ECDC, существует несколько возможных причин. В их числе увеличение количества анализов, которые сдают представители определенных групп населения, а также меньшее использование презервативов и большее количество сексуальных партнеров.

Агентство заявило, что полученные данные подчеркивают настоятельную необходимость повышения осведомленности населения о профилактике ИППП, тестировании и лечении данных заболеваний для решения этой растущей проблемы общественного здравоохранения.

Чиновники также забили тревогу по поводу риска возникновения устойчивости к противомикробным препаратам (AMR) - когда бактерии или другие патогены развиваются до такой степени, что антибиотики уже не могут эффективно их лечить. Ранее агентство предупреждало, что гонорею становится все труднее лечить антибиотиками.

"Появление лекарственно-устойчивых штаммов ставит под угрозу эффективность существующих методов лечения, поэтому крайне важно уделять особое внимание профилактике и поощрять ответственное использование антибиотиков", - говорится в сообщении ECDC.

Агентство отмечает, что усилий по борьбе с ИППП оказалось недостаточно, чтобы сдержать их распространение, особенно среди молодежи.

По данным отчета, в 2023 году женщины в возрасте до 20 лет имели самые высокие показатели заболеваемости хламидиозом и гонореей, хотя случаи гонореи резко возросли среди всех возрастных групп.

В то же время среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет наблюдался самый высокий уровень заболеваемости сифилисом. Большинство случаев сифилиса было зарегистрировано среди геев и бисексуальных мужчин, но в 2023 году этот показатель также увеличился среди женщин всех возрастных групп.

Агентство призывает регулярно пользоваться презервативами и "открыто и честно общаться" с сексуальными партнерами. Сексуально активные люди, указывают эксперты, должны регулярно проходить тестирование на ИППП, поскольку у инфицированных не всегда есть симптомы.

"Раннее выявление и лечение необходимы для предотвращения дальнейшей передачи инфекции и возможных осложнений", - говорится в сообщении ECDC.