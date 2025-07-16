В эти выходные в Риге пройдёт Праздник роз

На базарчике вы сможете купить:
- дизайнерскую одежду, аксессуары, украшения, сумки и кошельки;
- футболки, платья и шляпы с латышскими национальными узорами;
- предметы для домашнего интерьера и ароматные свечи из соевого воска;
- текстильные изделия и натуральную косметику, мыло ручной работы;
- уникальные аксессуары и игрушки для детей;
- плетёные корзины, деревянные изделия;
- керамику, глиняные и фарфоровые изделия;
- домашние копчёности, сыры, продукты пчеловодства;
- свежую ржаную выпечку, маринады, соусы;
- вино из маленьких латвийских виноделен.
Кроме того, гостей порадует вкусная уличная еда, яркий фейс-арт и временные татуировки, живая музыка и дружелюбная атмосфера настоящего летнего фестиваля.
Праздник роз — отличная возможность не только приобрести оригинальные подарки и продукты, но и провести время с семьёй и друзьями на свежем воздухе, наслаждаясь красотой цветов и творчеством местных мастеров.