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В эти выходные в Риге пройдёт Праздник роз

Редакция PRESS 16 июля, 2025 12:54

Для настроения 0 комментариев

LETA

В Верманском парке 18 и 19 июля, с 10:00 до 19:00 пройдёт Праздник роз. Посетителей ждёт ремесленный рынок, вкусная еда и живая музыка.

На базарчике вы сможете купить:

  • дизайнерскую одежду, аксессуары, украшения, сумки и кошельки;
  • футболки, платья и шляпы с латышскими национальными узорами;
  • предметы для домашнего интерьера и ароматные свечи из соевого воска;
  • текстильные изделия и натуральную косметику, мыло ручной работы;
  • уникальные аксессуары и игрушки для детей;
  • плетёные корзины, деревянные изделия;
  • керамику, глиняные и фарфоровые изделия;
  • домашние копчёности, сыры, продукты пчеловодства;
  • свежую ржаную выпечку, маринады, соусы;
  • вино из маленьких латвийских виноделен.

 Кроме того, гостей порадует вкусная уличная еда, яркий фейс-арт и временные татуировки, живая музыка и дружелюбная атмосфера настоящего летнего фестиваля.

Праздник роз — отличная возможность не только приобрести оригинальные подарки и продукты, но и провести время с семьёй и друзьями на свежем воздухе, наслаждаясь красотой цветов и творчеством местных мастеров.

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