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В автосервисах не хватает механиков, разбирающихся в электромобилях. Или электриков?

© LETA 5 февраля, 2025 11:25

Бизнес 0 комментариев

С ростом популярности электромобилей в обслуживании транспортных средств все больше требуются специалисты с соответствующими навыками и знаниями. Несмотря на то, что в технических школах интерес к профессии автомеханика не пропал, занятия по электромобилям в учебные программы внедряются сравнительно медленно. Также замечено, что значительная часть молодых специалистов не выбирает работу по специальности. В учебных заведениях считают, что обучение обслуживанию электромобилей должно быть обеспечено работодателем.

В Латгальском индустриальном техникуме (ЛИТ) профессию автомеханика сейчас осваивают 173 молодых человека. Учебная программа больше направлена на ремонт автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а занятия по электроавто еще не введены. "Видно, что все идет к электромобилям, но все-таки обычные двигатели внутреннего сгорания никуда не делись до сих пор, они будут и дальше. Думаю, что в ближайшие десять лет механические двигатели внутреннего сгорания будут в приоритете", - заявил руководитель отдела ЛИТ по металлообработке и машиностроению Айгарс Великс. Автосервисы в Латгале тоже в основном не предлагают обслуживание электромобилей, так как оно пока не востребовано. Но точно известно, что сервисы готовы принять обученных и знающих специалистов.

"Когда речь идет об электроузлах, электродвигателях, к сожалению, мы такие услуги не предлагаем, не имеем такого опыта", - признал член правления ООО "RDK service" Раймонд Шмаукстелис. А вот в Рижском техническом колледже (РТК) в теоретическом обучении уже последние шесть лет для наглядности используют гибридные модели. Там подчеркивают, что знания об электроавто должен обеспечивать работодатель, так как и сейчас у дилеров есть индивидуальные правила. "Мы даем представление о том, что такое гибриды, что там можно делать, что нет. Все надо проверять дважды, чтобы была безопасность, поэтому с этими гибридными, автомобилями, как мы убедились, один механик работать не может. Тем, кто ремонтирует гибридные и электромобили, их работодатели обеспечивают обучение", - рассказала руководитель отдела автотранспорта РТК Санита Эйхмане.

Статистика показывает, что лишь небольшая часть автомехаников после учебы устраивается работу по специальности. Молодые люди, к которым журналисты обратились в Даугавпилсе, отметили, что уверены в выборе профессии, но их планы на будущее еще не ясны.

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